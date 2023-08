Hija de Niurka reaparece cubierta de ampollas en el rostro; porta dolorosa enfermedad

Ciudad de México.- Si bien, durante las últimas semana, gran parte de México ha estado hablando sobre el progreso de Emilio Osorio en el interior de la Casa de los Famosos México, así como han reprobado el comportamiento de Niurka Marcos al intentar apoyar a su hijo menor, demostrando que dedicaba gran parte de su tiempo en ver lo que su vástago hacía dentro del reality show de Televisa/Univisión.

Sin embargo, Emilio no es el único hijo de Niurka que se encontraba concursando en un programa de telerrealidad, ya que, desde una semana antes del inicio de La Casa de los Famosos, Romina Marcos, la hija de en medio de la cubana, ingresó en el reality de TV Azteca, MasterChef Celebrity, donde ha tenido un excelente desempeño, al grado en el que se encuentra prácticamente en la final del concurso.

Aunque esto podría ser celebrado por los fans de Romina, la realidad es que la joven se encuentra atravesando una dura crisis de salud, hecho que fue revelado a través de un video por parte de la propia campeona de Las Estrellas Bailan en Hoy. Todo ocurrió a través de un video, en el que la hija de Niurka aparece portando una sudadera color negra con capucha, así como unos lentes de sol que cubrían su rostro parcialmente.

Aunque la cámara se encontraba considerablemente lejos de ella, sí se podía apreciar que tenía ligeras manchas, al menos cerca de sus labios; es entonces que Romina comienza a narrar que en los últimos días no se había estado sintiendo bien. La joven comentó que todo inició con un dolor del lado derecho de su cara, por lo que creyó que se trataba de una jaqueca. Después de un tiempo decidió ir al médico, quien le dijo que quizás estaba atravesando por mucho estrés.

"Días atrás me comenzó un dolor en el lado derecho de mi cara. Al principio no me preocupé porque pensé que sería un dolor de cabeza normal, pero no fue así. Entonces decidí ir con mi doctor y me comentó que probablemente se debía al estrés y la ansiedad que había estado viviendo en los últimos días."