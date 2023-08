Comparta este artículo

Estados Unidos.- Una vez más en Hollywood, especialmente el de animación, se han tenido que vestir de un muy devastador luto, debido a que la famosa y muy querida actriz, Arleen Sorkin, quién fue la primera en prestarle voz a 'Harley Queen' en una de las series animadas de 'Batman', por desgracia falleció a los 67 años de edad debido a una severa enfermedad que la tenía acarreando problemas desde hace tiempo.

La tarde de este domingo 27 de agosto el mundo del entretenimiento se despidió de una de las más queridas actrices de animación, pues después de ser la primera en 1992, en darle voz a la tan famosa villana y pareja de 'The Joker' en la serie Batman: The Animated Series, falleció de manera inesperada, dejando un legado que para muchos es imposible de llenar por nadie más.

Según los informes ante este tan lamentable deceso, que tomó por sorpresa a sus millones de seguidores, fans, amigos y familiares, se debe a que ella padecía de una fuerte enfermedad que le había estado acarreando más problemas de salud, mismos por los que tuvo que dejar la actuación y el cine de doblaje hace varios años atrás, aunque no se revelaron cuales fueron en específico estos problemas.

Arleen Sorkin. Internet

Pero, a través de las redes sociales, han comenzado a llover cientos de mensajes de condolencias a la familia, por parte de amigos y compañeros, tales como Mark Hamill, el cual fue el encargado de darle voz al 'Joker' en la mencionada serie, y ahora dejó este mensaje de adiós: "Devastado tras conocer la pérdida de nuestra Arleen Sorkin. No solo de un increíble talento, sino una persona maravillosa. Agradecido de haber trabajado con ella y, especialmente, de haber sido su amigo".

De igual forma el reconocido co-presidente de DC Studios, James Gunn, se pronunció para darle el último adiós en Instagram, señalando que siempre la llevará en su memoria, reconociendo su importante detrás de lo que ahora es 'Harley', expresando un:"Descansa en paz, Arleen Sorkin, la increíblemente talentosa voz original de Harley Quinn, que ayudó a crear el personaje que muchos de nosotros amamos. Amor para su familia y amigos".

Cabe mencionar que fue en el año del 1992 cuando por primera vez la tan querida villana que ya hasta tiene su propia película en solitario, apareció ante la pantalla como un dibujo animado, y aunque solo sería una colaboración especial, al público le gusto tanto que lo hicieron un personaje permanente, sin embargo, ha tenido otras destacadas participaciones, como en Open House, Dream On, How to Marry a Billionaire y muchos más.

Fuente: Tribuna del Yaqui