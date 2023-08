Karol Sevilla se ataca al leer comentario y explota contra usuaria: "fodonga tu abuela"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La estrella de Disney, Karol Sevilla se volvió tema de conversación en redes sociales luego de que se fuera en contra de una seguidora que le lanzó un comentario que no fue de su agrado, así que no dudó en ponerla en su lugar y su respuesta se viralizó a través de la plataforma de TikTok, donde incluso otros usuarios han utilizado el audio para realizar algunas parodias.

La novia de Emilio Osorio subió un video en el que contó que mientras se entretenía en la plataforma china encontró un material acerca de ella, así que le pareció interesante entrar a verlo y revisar los comentarios, siendo uno el que le llamó la atención y la dejó atacada, así que decidió dar respuesta para dejarle en claro a todos que no le gusta que opinen acerca de su forma de vestir.

La usuaria de le indicó que muchas veces el aspecto que muestra la actriz es de flojera, así que le escribió: "Pareces señora bien 'fodonguis' en casi todos tus videos", lo cual no le pareció y le recalcó que no es ni una cosa ni la otra para que se dirija a ella de esa forma, así que a manera de broma le pidió su dirección para enfrentarla.

CAPTURA DE PANTALLA

Primero me dices fodonga y luego señora. A ver mi reina, ¿tú me viste cara de modelo o qué?, ¿Tú quieres que siempre ande en vestido largo? Perdóname, discúlpame, florecita, ¿te pisé? No, a mí me gusta andar así", aseveró.

Poco después, la protagonista de Soy Luna le dedicó otro video a este tema y comentó: "¿Dónde vives? Dime para ir afuera de tu casa. A mí me gusta ser fodonga y no me vas a decir señora, porque yo no soy señora, ¡yo no soy señora! Fodonga tu abuela".

Fiel a su estilo, Karol Sevilla sacó a relucir su buen humor y realizó una parodia en la que se dejó ver con un filtro de un despampanante vestido rojo e hizo bromas acerca de su forma de vestir: "Ya no quiero ser fodonga, por eso me puse mi vestido para ir a dormir", finalizó.

CAPTURA DE PANTALLA

Tal como era de esperarse, los fanáticos de Karol de inmediato reaccionaron y aplaudieron su sentido del humor y coincidieron que es mejor andar en pijama: "Aquí todas como Karol nos lucimos en pijama", "No hagas caso a las envidias", "Karol y su pijama me representan", "Prefiero estar cómoda como tú", "Siempre tomando todo con diversión", "Amamos tu look", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Fuente: Tribuna