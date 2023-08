Lima, Perú.- Para nadie es un secreto que Laura Bozzo es una de las estrellas de la televisión latinoamericana más polémicas que existen. Ya sea por su actitud desafiante ante básicamente cualquier persona, así como su complicado historial con la ley tanto de Perú como de México, motivo por el que la famosa presentadora de Laura en América estuvo a punto de pisar prisión en diversas ocasiones.

Como algunos recordarán, Laura contaba con una prolífica carrera de conductora en su natal Perú, pero las cosas cambiaron radicalmente en el año 2002, momento en el que fue arrestada en el aeropuerto de Lima por un presunto vínculo con la red de corrupción liderada por Vladimir Montesinos, asesor del expresidente de su país de origen, Alberto Fujimori, quien de hecho, fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

En aquel entonces, Laura Bozzo fue acusada de diversos crímenes, entre los que se puede contabilizar falsedad genérica, asociación ilícita para delinquir y lavado de dinero. Derivado de esto, la famosa fue condenada a pasar 3 años de arresto domiciliario, mientras que para el año 2006 su pena cambió a 4 años de cárcel; sin embargo, como es bien sabido la conductora no cumplió con esto y se marchó a México.

Fotografía de Laura Bozzo

Recientemente, Bozzo fue acusada de tener antecedentes penales en Perú, país al cual regresó recientemente, por lo que decidió romper el silencio y, directamente, mostró su certificado de antecedentes penales en su cuenta oficial de Instagram; en dicho documento se puede apreciar su fotografía y algunos datos personales, sin embargo, lo que más resalta es que, en realidad el papel está vacío.

Asimismo, acompañó su fotografía con un mensaje en el que se mostró abiertamente molesta por los rumores que, al parecer, comenzaron a surgir en días recientes con respecto a que aún tiene cuentas pendientes con el sistema de justicia peruano, cosa que no sería así. Incluso, la famosa resaltó que el juicio que quedó pendiente ya había sido anulado; además aseguró que todo lo que ocurrió en el pasado fue una "persecución política."

"Ante los comentarios que tendrían antecedentes aquí el certificado del Poder Judicial de Perú donde consta que no los tengo. Mi juicio fue anulado. Se probó que era una persecución política, los reto a esos periodistas ignorantes a investigar si en algún país del mundo tengo antecedentes. Me harté de las mentiras y no las voy a tolerar."