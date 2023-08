Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace dos semanas, la mayor parte de México estaba atento a ver qué pasaría con la gran final de La Casa de los Famosos México y es que, a lo largo de 10 semanas surgieron diversos rumores que apuntaron a que Wendy Guevara terminaría abandonando el reality show antes poco antes de su última etapa. Incluso se dijo que se marcharía después de que Nicola Porcella fuera expulsado como el octavo eliminado.

Fue el pasado domingo, 13 de agosto cuando, contra toda posibilidad y acompañada por el talento del público, Wendy se coronó como la primera ganadora de La Casa de los Famosos México. Y aunque cualquiera podría esperar que la influencer estaría emocionada por la nueva vida que la estaba esperando más allá de las paredes de la mansión, la realidad es que ha tenido que enfrentarse a diversas dificultades.

Para nadie es un secreto que los amigos de Wendy han tenido diversos conflictos, así como también se ha tenido que enfrentar a una serie de rumores que la vinculan amorosamente con Nicola Porcella o con su amigo Marlon, por otro lado, sus amigas se han mostrado inconformes, señalando que, desde que Guevara ganó el premio de los 4 millones de pesos, está rodeada de varios hipócritas.

Wendy Guevara ya era famosa gracias a los videos que publicaba en Internet

Todo esto ha provocado que Wendy Guevara no se sienta del todo feliz por haber salido del reality show, es por ello que en días recientes reveló para Televisa espectáculos que tuvo que recurrir a tomar terapia psicológica, esto con la finalidad de adaptarse al mundo real, puesto de un momento para otro dejó de ver a sus amigos del Team Infierno y también tiene que dedicarse a buscar trabajo para comer, esto pese haber ganado 4 millones de pesos hace una semanas.

"Voy a empezar a ir con un psicólogo porque imagínate estar 10 semanas encerrada con puros locos, los amo, pero es la verdad. La verdad es que me acostumbré a todos ellos y los extraño pero esta es la vida real y tengo que trabajar porque sino, no como."

Wendy mencionó que luego de haber ganado el programa de telerrealidad, se llenó de una gran emoción y le costó un poco de trabajo asimilar todo lo que había ocurrido, asegurando que quería "correr como loca", pero actualmente todo parecía haber comenzado a asentarse y parecería que está a punto de estar en una etapa de estabilidad en su vida, lo que de alguna manera explica por qué quiere recurrir a tomar terapia.

Finalmente, Wendy dejó entrever que luego de que se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos México hubo gente que se acercó para intentar dictar lo que ella puede o no hacer en su vida, cosa que rechazó, puesto considera que dicha situación le resta libertad: "Hay gente que quiere mandarme, decirme qué hagas o qué no hagas; con quién te juntes y con quién con no te juntes."

Fuentes: Tribuna