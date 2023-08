Maite Perroni daría duro golpe a Claudia Martín y presume romántica FOTO con Andrés Tovar

Ciudad de México.- Es posible que Maite Perroni se encuentre viviendo uno de los mejores momentos de su vida, ¿la razón? Está casada con Andrés Tovar, quien presumiblemente es el amor de su vida; regresó a RBD con la gira mundial de la banda pop; y hace apenas unos meses se acaba de estrenar como madre con el nacimiento de su hija, Lía, que nació el pasado mes de mayo. Aún así, algunos continúan recordando la polémica que la actriz de Cuidado con el Ángel vivió hace casi 2 años.

Si bien, Maite y Andrés resaltan por dejarse ver sumamente enamorados, la realidad es que el comienzo de su relación no fue precisamente el cuento de hadas mediático que es hoy día. Como algunos recordarán, la famosa fue acusada por miles de internautas de haber intervenido en el matrimonio de Tovar y la actriz de Televisa, Claudia Martín, con quien el entonces productor de Sale el Sol estaba casado.

Todo comenzó cuando la histrionista de Los ricos también lloran compartió algunas indirectas en su perfil de Twitter, red social ahora conocida como X, en donde dejó entrever que ella sospechaba que su marido la estaría engañando con alguien más. Posteriormente surgieron algunos rumores de que la actriz notó que Andrés recibía mensajes constantemente de un contacto nombrado como "M"; finalmente, ambos se separaron.

Fotografía de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar

La pareja salió a desmentir toda esta ola de rumores y brindaron una entrevista a una afamada revista de socialité mexicana en la que explicaron que su historia de amor sería muy diferente y que fueron presa de calumnias. También aseguraron que irían legalmente en contra de la persona que esparció dicho rumor. Tras ello, los entonces novios se dedicaron a vivir abiertamente su amor y regularmente se les veía juntos. Después de ello ambos se casaron y concibieron a su hija, Lía.

Como se mencionó anteriormente, Maite se encuentra disfrutando de regresar como cantante de RBD, algo que muchos cuestionaron, puesto creyeron que la actriz de El Juego de las Llaves tendría problemas para acoplarse para los ensayos por su embarazo, cosa que no ocurrió. De hecho, el pasado sábado, 26 de agosto, compartió una fotografía en la que dejó entrever lo apoyada que se siente por su esposo.

En la imagen se aprecia a Andrés besando la frente de Maite, mientras la sostiene por la cintura. Asimismo, la actriz está sonriendo y luce bastante feliz. La protagonista de Sin ti no puedo adjuntó un tierno mensaje en el que aseguró que se encuentra sumamente feliz y en calma por el apoyo de Andrés Tovar y de sus fans, a quienes les envió todo su agradecimiento por apoyarla para regresar a los escenarios.

"Creo que no he terminado de dimensionar lo que estamos apunto de vivir, mi corazón explota de alegría y al mismo tiempo siento una extraña calma amorosa y llena de paz, que me abraza y me hace sentir que todo está bien, que estamos recibiendo un regalo del universo q no tiene precio ni comparación. Y eso nos lo dan uds. Gracias por todos estos años de amor y esperanza hoy nuestro sueño se volvió realidad."