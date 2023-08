'MasterChef Celebrity' nos debe una importante pelea entre dos de sus concursantes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cocina más famosa de la televisión decidió reabrir sus puertas para poner a prueba a nuevas celebridades, quienes aceptaron dejar atrás el glamour y los micrófonos para colgarse el delantal, aunque esta temporada nos quedó a deber una importante pelea que muchos televidentes deseaban ver y aquí te contamos todo el contexto.

Tal como los seguidores del reality de TV Azteca recordarán, Poncho de Nigris y Cibernético formaron parte de la emisión, algo que causó morbo desde que se anunció el casting, debido a que ambos tuvieron una fuerte rencilla en el pasado y se esperaba que el pleito continuará, pues aseguraban no querer verse ni en pintura, aunque tal parece que ya olvidaron sus problemas.

Fue hace ya varios años cuando el influencer regio y la estrella de la lucha libre mexicana fueron enfrentados en el extinto programa de espectáculos Con Todo, pues De Nigris en ese entonces formaba parte del show de Solo Para Mujeres y le cuestionaron su parecer acerca de que integrarán al luchador de la AAA, razón por la indicó que le parecía muy gordo, lo cual desató una guerra de declaraciones.

Lo único que dije fue mi punto de vista cuando me preguntaron que si se entraba (y dije que estaba un poquito pasado de peso. Por eso empezó a hablar de mí", contó Poncho.

Por su parte, el Cibernético no dudó en defenderse y lo puso en su lugar poniendo en tela de juicio su sexualidad y mofándose de su corta carrera artística, asegurando que lo solamente era relleno de televisión, así que por eso tenía que buscar mujeres como La Tigresa para estafarlas, mientras que el en su deporte es multicampeón.

Tienes un papel de idiota ahí, un papel de retrasado mental. Se dice galán, por favor, galanes de los antes. Te crees de estelar de esta telenovela en la que estás y eres puro relleno", declaró el amo del cuadrilátero acerca de la participación del regio en Código Postal.

El ahora esposo de Marcela Mistral se quejó con el programa de darle popularidad al gladiador, dado que constantemente lo tenían de invitado para arremeter contra personajes de la farándula y el confesó que los medios lo buscaban ya que era el único que se atrevía a de decirle sus verdades de frente a las celebridades.

Aunque muchos esperaban verlos tener conflicto dentro del concurso de TV Azteca no sucedió, ni tampoco llegaron a trabajar en equipo, dado que Poncho se convirtió en el tercer eliminado, pero Ciber sigue sin soportarlo, dado que en una entrevista previa al estreno del programa indicó que lo quería ver fuera: "Me cae mal y creo que debemos eliminarlo luego luego, se me hace medio mustio, raro, no sé".

Fuente: Tribuna