Planetas retrógrados: Horóscopos y predicciones para cada signo según Mhoni Vidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con frecuencia escuchamos que el hecho de que un planeta se muestre retrógrado es señal de mal augurio, más ahora que un total de siete planetas (Plutón, Saturno, Neptuno, Urano, Venus, Júpiter y Mercurio), han iniciado con esta etapa, fenómeno que basta destacar, no se había visto en 200 años. La buena noticia es que esto on tiene porqué ser malo y por ello, la astróloga Mhoni Vidente te dice cómo afectará a tu signo zodiacal. Antes de salir de casa, toma nota que además estas predicciones son para el arranque de la semana.

Foto: Ilustrativa

Aries

En este periodo de cambios, lo más conveniente para ti es trabajar en la apertura y comunicación con tu pareja; deberás aprovechar para externar las cosas que te duelen o incomodan. Eso sí, busca palabras adecuadas y no ignores la empatía esta semana. Estarás más ahorrador que de costumbre, pero es bueno.

Tauro

Este domingo será de reconciliación con tu pareja y habrá mucha pasión. Procura desprenderte del pasado y no te dejes llevar por los pensamientos negativos; disfruta de los buenos momentos. En el trabajo tendrás cambios positivos y un reconocimiento por tu desempeño.

Géminis

Es posible que la sensación de aventura y curiosidad te invadan para este día. Querrás explorar nuevos lugares, conocer nuevas personas y aprender nuevas cosas. En el trabajo, tendrás una oportunidad de viajar o hacer un curso que te abrirá las puertas a un mejor futuro. En el amor, tendrás una sorpresa muy agradable por parte de un admirador secreto.

Cáncer

Esas a poco de tomar una decisión importante en tu vida, lo mejor será que evalúes los pros y contras de este nuevo reto. Manifiesta sabiduría que será lo que más te ayudará no solo en esta etapa sino también a futuro. Los comentarios que escuches sobre ti no deberás tomarlos a pecho, la mayoría te ayudará a crecer en todos los aspectos.

Leo

A todos nos pasa que atravesamos por un momento de inseguridad que nos desequilibra en todos los aspectos; actualmente esto es lo que te ha pasado pero descuida, poco a poco encontrarás eso que tanto te hacía falta para fijar una nueva meta. No tomes decisiones a la ligera, a veces necesitas analizar todo el panorama para determinar qué es lo que más te conviene.

Virgo

El día de hoy promete ser muy relajante y espiritual para ti, ya que podrás desconectarte de las preocupaciones cotidianas y conectarte con tu interior. Te beneficiará practicar alguna actividad que te ayude a meditar, como el yoga, una caminata, la música o la lectura. En el amor, estarás muy sensible y romántico con tu pareja o con ese alguien que te gusta, lo que hará que se sientan más compenetrados mutuamente.

Libra

No eches a perder tu relación por una aventura pasajera que en verdad no te traerá nada nuevo; mejor reflexiona en este tiempo de transición sobre el karma y cómo este afectará tu vida no solo por este evento, sino en adelante. Es posible que te sorprendan con un pago inesperado, usa este recurso con inteligencia.

Escorpio

Te has enfocado tanto en tu trabajo que los aspectos familiares los has descuidado, este es un buen momento para reforzar los lazos y sobretodo, escuchar consejos de las personas que sabes tienen mucho que aportar. Olvídate un poco de las preocupaciones, estás cargando con una presión innecesaria; el Universo poco a poco alinear a todo a tu favor para que todo salga a pedir de boca.

Sagitario

Las emociones las tienes a flor de piel, lo mejor es que te abras y pierdas el miedo a ser criticado; manifiesta paz y sobre todo un mejor manejo de la comunicación, te ayudará a enfrentar cualquier obstáculo que tengas. No sobredientes las cosas, no llegarás a nada, mejor date un tiempo para aclarar la cabeza, apóyate de las personas que te rodean.

Capricornio

Todas las acciones que tuviste a lo largo de la semana te están pasando factura por lo cual hoy es un día perfecto para que trabajes en tu descanso; lo ideal es que manifiestes tranquilidad y paz mental pues te será de ayuda en los siguientes días. Aprovecha este tiempo para reflexionar en cada una de tus acciones y sobretodo conocer qué es lo que debes cambiar.

Acuario

En cuestiones del amor, experimentas un ligero alejamiento de tu pareja que, de no atenderlo a tiempo, puede llevarte a experimentar roces y hasta decir cosas de las que quizás te arrepientas. Trabajar este día la comunicación, pues te servirá no sólo para terminar el mes con el pie derecho si no iniciar junio de la misma manera.

Piscis

A todos a veces nos distraen diversas cosas que poco a poco nos alejan del objetivo, en tu caso sabes que has abusado de ello y esto podría traer de graves problemas especialmente en el ámbito del trabajo; en los aspectos amorosos, es un buen momento para consolidar una relación o incluso prestar más atención a los que te rodean pues alguien está tratando de llamar tu atención.

Fuente: Tribuna