Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de vivir tanto estrés y firmar contrato con Televisa, la famosa y muy reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente acaba de demostrar que está en la 'agusticidad', como dicen coloquialmente en Internet, dado a que presumió sus vacaciones con su gran y muy querido amigo, Marlon Colmenarez, desde las hermosas playas de Brasil, dónde también grabará su próximo video musical.

Como se sabe, hace un par de días que Guevara confirmó que después de 71 días encerrada en La Casa de los Famosos México y una semana en gira de medios presentándose en diferentes programas de la empresa televisiva San Ángel, finalmente se tomaría unos días para consentirse a ella y también a su querido amigo, Marlon, con el que ha sido vinculada sentimentalmente y también ha sido sumamente criticada por este hecho.

Desde que Colmenarez hizo su primer acto de presencia dentro del afamado reality show proveniente de Telemundo comenzó a recibir cientos de críticas, debido a que dijeron que el helicóptero que usó para lanzarle sus flores a Guevara y otras cosas, señalaron que lo pagó con la tarjeta de la influencer, además de que se rumoró que él sería padre con una mujer mientras que ella estaba encerrada y extrañándolo.

Wendy y Marlon. Internet

Pero todos esos comentarios en su contra y el que le digan a Wendy que se aleje de él, para ella no han llegado y ha señalado que no le interesa lo que digan, que respeta y ama a sus fans porque ellos la han llevado hasta donde está y que por su apoyo pudo firmar para novelas con Juan Osorio, pero que con su vida privada y sus amigos no deberían de meterse dado a que ella iba a seguir hablando con ellos y manteniendo su relación como estaba.

Y ahora, a un par de días que se encuentre en Brasil, donde también graba su siguiente video musical, Wendy compartió un pequeño fragmento de lo feliz que se encuentra en el mencionado país, pues acaba de circular un video en el que está recostada en una silla playera, mientras que come una bolsa de cheetos de bolita y un hombre le está masajeando los pies y las piernas, dejando que ella se relaje.

Cabe mencionar que en el video que circula por Twitter no se ve por ningún lado a Marlon, desde el primer momento se dijo que iba a salir con él y también con otros grandes amigos que la ayudan con su estilo, por lo que se espera que pronto salgan a la luz más fotografías y videos de ella junto a ellos.

Fuente: Tribuna del Yaqui