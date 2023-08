¿Se aprovecha del 'Infierno'? Sergio Mayer se quedaría con el 50% de la gira tras 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y muy polémico político, Sergio Mayer, se encuentra en medio del escándalo, debido a que se dice que se estaría aprovechando del Team 'Infierno' y todo el éxito que han tenido tras La Casa de los Famosos México, puesto que han señalado que este se quedaría con el 50 por ciento de las ganancias de sus compañeros de la gira que harán por todo México.

Fue el pasado domingo 4 de junio que se estrenó el tan afamado reality show proveniente de Telemundo en las canales de la empresa televisiva San Ángel, por lo que se reveló que el nombre de los equipos eran el 'Cielo' y el 'Infierno', siendo el último que marcó historia, debido a que en la historia de los programas nunca se había visto un team más unido y que pudiera lograr llegar casi por completo intacto, eliminado casi a toda la competencia sin perder a uno de los suyos.

Ante este hecho es que los miembros del mencionado equipo, entre los que destacan la famosa y querida influencer, Wendy Guevara, el galán peruano, Nicola Porcella, el regiomontano Poncho de Nigris, el actor Emilio Osorio, el famoso cantante Apio Quijano y Mayer, al parecer se van a reunir para realizar una gira por varias ciudades y Estados de México para agradecer al público todo su apoyo.

Sergio Mayer con su familia. Internet

Pero aún sin haber comenzado oficialmente esta tan mencionada gira de todo el equipo, las polémicas ya los han alcanzado, debido a que el integrante de Kabah ha señalado que no va a formar parte de este proyecto y Guevara de la misma forma recalcó que no podría por cuestiones laborales, sin embargo, para muchos esto se debería a que no estarían de acuerdo con los tratos y negociaciones monetarias con el denominado 'Tata'.

Esto debido a que se comenzó el rumor de que el actor de La Fea Más Bella les habría pedido a todos los integrantes el 50 por ciento de sus ganancias del contrato al ser el supuesto representante de ellos en las cuestiones de este equipo que nació en el afamado reality show proveniente de Telemundo, por lo que cuando se presentó en Los Kids Choice Awords se le cuestionó con respecto a este tema, a lo que él se mostró desinteresado y solamente negó los alegatos.

Mayer dejó en claro que eso solamente eran rumores a los que no les prestaría atención, además de recalcar que él estaba feliz de ver como jóvenes se le acercan y le dicen "Puro Team 'Infierno'", o que lo llamen 'El Tata' cariñosamente como se le denominó al ser el mayor de edad dentro del reality show, que al parecer dará mucho de que hablar en los próximos meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui