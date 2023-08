Shock en Televisa: Raquel Bigorra pone en su lugar a Sergio Mayer tras burlas hacía Ferka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida presentadora, Raquel Bigorra, de nueva cuenta acaba de dejar en completo shock a sus millones de fans y a todo Televisa, debido a que en una reciente entrevista no dudo en poner en su lugar al reconocido actor y polémico político, Sergio Mayer, debido a las supuestas burlas hacía el físico de la famosa actriz y reconocida presentadora, Ferka.

Como se sabe, durante la participación de María Fernanda Quiroz, el nombre completo de Ferka, dentro de La Casa de los Famosos México fue muy notorio que ella y Mayer no se llevaron para nada bien y tuvieron algunos problemas en el interior de dicho reality, puesto a que ella lo ha tachado de ser un hombre "misógino" y también "machista" que no apoya a las mujeres, sino que solo usaba esos casos.

Mientras que él comenzó a decir que ella era "el diablo", que no era una buena mujer y que le "asquea" la manera en la que se ha expresado de otras mujeres, dejando en claro que no le gustaba para nada sus actitudes y no habría forma de que tuvieran un acercamiento fuera del tan afamado reality show proveniente de Telemundo, algo que siguen demostrando a un par de semanas de su gran final.

Raquel con Poncho y Sergio. Internet

Este hecho debido a que hace poco se dijo que Mayer y su esposa, Issabela Camil se habían burlado del aspecto de los labios de Ferka, pues en un en vivo cuando Sergio hablaba de sus polémicas, ella resaltó que alguien le pregunto por "los labios de camello" de la actriz y ambos comenzaron a reírse fuertemente sin parar, causando la indignación de millones de espectadores que los criticaron por este hecho.

Y ahora, Edén Dotantes en un reciente evento al toparse con Raquel no dudó en cuestionarle sobre que pensaba de estas aparentes burlas, a lo que ella le restó importancia declarando que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy era una gran mujer, mencionando que ella no prestaba atención a lo negativo y prefería enfocarse en cosas verdaderamente importantes, como el hecho que para ella Ferka era una linda persona.

Remarcando lo dicho, la expresentadora de Venga la Alegría agregó que Ferka tiene un gesto muy rudo y por eso a veces parece que está haciendo muecas de desagrado, pero que no es así, por eso mencionó que ya le dijo que relaje la expresión, que así va verse menos tensa y va a dar una mejor impresión públicamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui