Wendy Guevara mandó a callar a Paola Suárez acerca de su amigo Marlon Colmenarez

Ciudad de México.- Wendy Guevara salió de La Casa de los Famosos México y se encontró con tremendo pleitazo entre sus amigos, pues 'Las Perdidas' mostraron su descontento hacia Marlon Colmenarez y de colgado de la fama no lo bajaron, al grado que motivaron una enorme ola de 'hate' en su contra, por lo que incluso llegó alejarse de las redes sociales mientras ella estaba grabando el programa.

El motivo por el que lo criticaron es que aseguran que el cariño que hay entre ambos no es reciproco y les indignó que cuando le pidieron de favor que fuera a echarle porras a las afueras del inmueble en el que se encontraba resguardada se negó, argumentando que no tenía carro y le quedaba muy lejos, aunque cuando la producción lo llamó para aparecer frente a cámaras no dudó en presentarse, lo cual las hizo su dudar si su intención era apoyar o acaparar reflectores.

Además, se dijo que habría cobrado 50 mil pesos por su intervención, aunque lo negó rotundamente y en cuanto se reencontró con la llamada 'Abeja Reina' no dudó en ponerla al tanto de los ataques que le lanzaron incluyendo a ciertos miembros de su familia, así que a través de un video en el que aparecieron juntos Marlon exigió respeto y disculpas públicas de parte de Paola Suárez, Kimberly 'La Más Preciosa' y Evelyn 'La Mamita' Hernández, las cuales nunca le llegaron.

Paola Suárez y Marlon Colmenarez

Wendy Guevara manda callar a Paola Suárez

La también conocida como 'La Patas' volvió a tocar el tema en un reciente en vivo, donde pidió a sus 'followers' que no le pregunten más por el venezolano, pues ya no dará más su opinión al respecto, dado que Wendy Guevara habló con ella para pedirle de favor que no lo vuelva a mencionarlo en sus redes sociales para evitar más conflictos, pues apenas hace unos días se lanzaron memes burlándose el uno del otro.

El día que vino Wendy habló conmigo y me pidió de favor que no tocáramos temas de ese wey, entonces le dije que sólo porque ella me lo estaba pidiendo, porque el también ya iba a empezar a tirar hate", comentó.

Paolita aceptó dejar de lado sus diferencias, pues sabe que de todas formas hay mucha gente que no lo quiere en México y cree que es suficiente con el 'hate' que le lanza la gente, así como todos los fans de 'Las Perdidas', además de que le sorprende que hay quienes están investigando su pasado para evidenciarlo, así que a partir de ahora se limitara a opinar de él, aunque eso no cambia el concepto en el que lo tiene.

Fuente: Tribuna