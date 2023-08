Wendy Guevara reacciona al comentario transfóbico que le hizo Mona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras Wendy Guevara se encontraba grabando La Casa de los Famosos México, la influencer Marisol Rodríguez Salazar, quien es mejor conocida en las redes sociales como Mona lanzó un comentario trasnfóbico en su contra, por lo que ahora que se encuentra fuera del programa de Televisa se enteró de todo lo que pasó y ya reaccionó.

Resulta que en uno de sus en vivo, Mona recibió comentarios en los que la comparaban con la integrante de 'Las Perdidas', lo cual le sorprendió y molesta indicó que no tenían ni un gramo de similitud, salvo que las dos respiran y tienen el cabello pintado de rubio, resaltando que ella es mujer y no podría parecerse a un hombre, lo cual causó indignación entre los internautas que de trasfóbica no la bajaron.

ESPECIAL

Por lo anterior, Evelyn 'La Mamita' Hernández se metió a defender a su amiga, así que le pidió a Mona que dejara de meterse con Wendy o no iba a tener reparo, además de que le resaltó que efectivamente no tienen nada en común, pues a diferencia de ella la integrante del 'Team Infierno' no asaltaba personas para obtener lo que quería.

¿Qué opina Wendy Guevara?

Fue en un reciente en vivo, donde le cuestionaron a la 'Abeja Reina' acerca de la polémica y fiel a su estilo prefirió no generar más escándalo, pues argumenta que ni siquiera conoce en persona a la novia de Jeros como para opinar acerca de ella, así que le envió bendiciones, aunque sus fans siguen molestos por la forma en que se expresó.

Evelyn fue la que se peleó con Mona porque dijo que somos unos hombres, pero la verdad no sé nada, apenas estaba ahorita viendo el video y la chica no la conozco, sé quién es, pero no la conozco en persona y no me gusta meterme en chismes ni en enredos", comentó.

ESPECIAL

No obstante, compartió que como las dos son de León, Guanajuato, muchas personas le han comentado que es una persona especial y que muchas veces no quiere ni tomarse fotografías, así que indicó que respeta su actitud, aunque ella sí prefiere conectar con la gente y devolverle un poco del cariño que le dan, pues gracias a ellos es que goza del lugar en el que está.

La verdad no sé si sea buena onda o mala onda, pero eso es lo que me han platicado. No tengo nada que decir de ella, porque ni la conozco en persona, ni tampoco he tenido una plática con ella y creo que sería e…túpido hablar de alguien que no conozco y pues que le vaya bien".

Por su parte, Mona hasta la hora de la publicación de esta nota no ha vuelto a tocar el tema, ni tampoco se disculpó, aunque ahora que Wendy Guevara revivió el tema de nueva cuenta le ha comenzado a llover 'hate', dado que la comunidad tras ha luchado por años ante la sociedad para defender sus derechos y que sean reconocidos por el sexo con el que se sienten identificados.

