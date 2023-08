Adele preocupa fans: La cantante se desploma tras concierto en Las Vegas y así se encuentra

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y muy querida cantante de origen británico, Adele, recientemente despertó las preocupaciones entre sus fans, debido a que recientemente se informó que se desplomó inesperadamente detrás del escenario después de su concierto en Las Vegas, por lo que ella misma ha revelado que así se encuentra tras este incidente que ha estado despertando las alarmas de que podría haber problemas con la celebridad.

Como se sabe, este pasado fin de semana la intérprete de Set Fire volvió a realizar uno de sus tan exitosos conciertos en la ciudad de Las Vegas, Nevada, el cual terminó impecable como de costumbre, dejando a los presentes maravillados con su impresionante voz y su talento, sin embargo, fue detrás de escena cuando se vivieron los problemas que han causado una fuerte preocupación por parte de sus seguidores.

Esto debido a que ella misma explicó que: "Levantaron todo mi cuerpo del suelo" por un severo problema que tiene en su ciática y le causa terribles dolores, mismos que la hicieron colapsar, así que en ese momento señaló que: "Voy a sentarme y descansar mi ciática", y aunque ella ha señalado que no es nada grave, en redes sociales han expresado su preocupación por la reconocida ganadora del Grammy.

Pero, pese a que muchos han mostrado que están pendientes de su salud, ella ha tomado la situación con gran sentido del humor, pues sobre el escenario bromeó con los presentes, afirmando que: "Tengo dos más, sólo tengo que pasar al otro lado del escenario. Tengo que caminar contoneándome estos días porque tengo una ciática muy fuerte", haciendo reír a todos, calmando un poco el susto.

Hasta el momento se desconoce que es lo que le sucedió a la creadora de Someone Like You que originó tal problema en su ciática, pues ella solamente ha declarado de estos dolores, más no ha dado explicaciones ni ha contado que es lo que sucede, pero se espera que pronto salgan los médicos de la cantante, alguna amistad o ella misma a narrar que es lo que le sucede y porque su dolor es tan fuerte.

Cabe mencionar que el tema de su desplome no es lo único que ha llamado la atención, debido a que durante este fin de semana de igual forma retó a un elemento de seguridad y defendió a uno de sus fans, debido a que la intérprete de Hello, al nota que estaban "molestando" a uno de los presentes pidió que se detuviera: "Lo han molestado tanto por ponerse de pie… ¿por qué lo molestan? ¿Puedes dejarlo en paz, por favor?... No te volverán a molestar, cariño".

