"Cuándo te veré otra vez": Los Temerarios confirman su separación tras 46 años de carrera

Ciudad de México.- Mientras más de 24 millones de alumnos de educación básica inician una nueva etapa como parte del arranque del ciclo escolar 2023-2024, para la música se acaba uno de los periodos más relevantes de la historia pues de manera definitiva, Los Temerarios, grupo conformado por los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel, anunciaron que le dicen adiós a más 40 años de trayectoria por lo que le ponen fin a su faceta como grupo, la cual forma parte de esta separación definitiva no sin antes agradecer el apoyo del público durante estas décadas.

Con la difusión de un comunicado de prensa enfocado a promotores, medios de comunicación y público en general, los responsables de baladas románticas se despidieron de la audiencia destacando que se trata de una de las decisiones más difíciles que habían tenido que afrontar pues en total, son 46 años de carrera que ambos hermanos han desempeñado desde la infancia. La separación del grupo sorprendió a fanáticos y público en general.

Con el amor que nos ha unido desde que éramos niños, mismo que sentimos por la vocación que hemos tenido el privilegio de ejercer y compartir por más de 46 años, les queremos comunicar que hemos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente, cerrando así uno de los ciclos más importantes y gratificantes de nuestras vidas".

Aunque esta noticia ha sorprendido al público, incluyendo a los que no son fans pues a pesar de los años, los intérpretes de Enamorado de ti, La mujer que soñé, Ahí estaré yo, Eres un sueño o Tu infame engaño, solo por mencionar algunas siguen como una de las agrupaciones vigentes en la radio y plataformas de streaming, dicen adiós no sin también enmarcar que no es de manera inmediata, ya que cuentan con algunos compromisos pendientes que servirán como una manera de despedirse de los escenarios.

Con la intención de agradecer a nuestro público todo su cariño del que seremos eternos portadores, las fechas ya programadas para septiembre y noviembre 2023 serán conservadas y luego ofreceremos conciertos en México, Estados Unidos y algunos países de Centro y Sudamérica durante el 2024", dicta la misiva lanzada este lunes 28 de agosto.

Los Temerarios, una agrupación conformada en Fresnillo, Zacatecas, tuvo su debut en 1977 aunque el éxito nivel nacional les llegó un año después. Los hermanos Adolfo Ángel, Gustavo Ángel y su primo, Fernando Ángel, se ganaron el cariño del público gracias a su concepto musical y sobre todo la letra de sus canciones, las cuales fueron de las más dedicadas durante la década de los 80, 90 y en la actualidad forman parte de la cultura popular que los ha mantenido como los favoritos.

Cabe destacar que no se ha confirmado si esta separación tuvo que ver con alguna riña o conflicto de intereses de alguno de los miembros, ya que el comunicado hace énfasis en que al separación es de común acuerdo y todo siempre con agradecimiento no solo al público, sino también a los medios y promotores que los hicieron una de las bandas del género grupero, pop latino y hasta balada romántica más trascendentes del país y hasta a nivel internacional.

Todo lo que expresaremos a partir de este momento será a través de nuestra música en los escenarios de nuestros próximos conciertos donde estaremos ofreciendo lo mejor de nosotros", remata el comunicado.

Internautas reaccionan con memes

Una vez que el comunicado fue lanzado a través de las plataformas digitales, internautas reaccionaron con dolor a la separación de Los Temerarios. "Se siente nostálgico porque son casi 50 años, literal casi toda mi vida, es como cuando acaba una telenovela con la que te enganchaste mucho y no sabes ahora qué hacer" o "Triste sí, pero contento de que ahora incluso mis nietos andan coreando esas canciones con las que crecí en mi natal rancho", son algunos de los cometarios que se leen, mismos que fueron acompañados por algunos memes, especialmente aquellos que hacen referencia a su canción Ven porque te necesito que el grupo hiciera famoso y el cual se estrenara en 1996.

