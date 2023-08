'El Buki', en problemas: Beatriz Adriana exhibe la peor cara de Marco Antonio Solís

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la cantante Beatriz Adriana Flores de Saracho, mejor conocida por su nombre artístico Beatriz Adriana, logró apoderarse de la atención de la prensa debido a que se pronunció en contra de su famoso exesposo Marco Antonio Solís. La talentosa mujer aseguró que el artista conocido como 'El Buki' la despojó de todo su patrimonio y lo culpó de todo lo que le pueda pasar luego de estas revelaciones.

Como se sabe, la historia de amor entre Beatriz y el originario de Michoacán no terminó de la mejor forma debido a que trascendió que él le fue infiel con Marisela, por lo que los artistas se separaron en medio de un escándalo mediático. Ahora que la intérprete oriunda de Navojoa, Sonora, se encuentra próxima a lanzar un libro autobiográfico, decidió emplear su cuenta de Facebook para enviar un contundente mensaje contra su expareja y padre de su hija Beatriz Solís.

De forma tajante, Beatriz Adriana asegura que ella impulsó la carrera de Solís y aceptó casarse con él pese a que no lo conocía, pero este habría acabado siendo un aprovechado: "Yo tenía mucha fama y mi capital económico era muy grande... yo no sabía quién era Marco Antonio Solís y mucho menos quienes eran Los Bukis y acepté contratarlo y Marco no tenía ni carro y le creí que era un hombre de Dios y sin conocerlo me pidió que me casara con él y yo le creí que era un hombre de Dios y me casé", empezó su relato.

Crédito: Internet

Posteriormente, Beatriz Adriana contó lo decepcionada que acabó de su exmarido, asegurando que este le quitó todo: "Lo apoyé en todo para abrirle puertas y me di cuenta de que era mala persona y le dije que Dios lo iba a castigar al ver como actuaba y lo más chistoso es que mis propiedades que yo ya tenía a nombre... entre ellas está el estudio de grabación y tres casas más en un campo de golf y de 800 metros cada una ya hace mucho están a nombre de él y su esposa pero sin mi firma y todo lo que habíamos comprado juntos en el matrimonio también están a nombre de ellos dos" denunció.

La famosa de 65 años también se le fue encima a Cristy Solís, culpándola de apoyar a su esposo a robarle, y explicó que la única razón por la que no denunciar a su exesposo es por su hija: "Mi patrimonio de toda una vida de trabajo me la robaron y no tuve el corazón para meterlos presos porque mi hija cuando creciera me podría reprochar de que metí a su papá a la cárcel... por cada propiedad eran 5 años de prisión. Yo no tuve corazón para meterlos presos, pero ellos si tuvieron el corazón para robarnos. Ese es Marco Antonio Solís y su esposa".

Acto seguido, la intérprete manifestó su preocupación tras esta denuncia pública y señaló directamente a 'El Buki' por si algo le llega a pasar: "Pero si algo me llegara a pasar, por favor les encargo a mi hijita y a mis nietos y por favor ya saben a quienes tienen que mandar investigar, gracias y que Dios los bendiga siempre". Ante los comentarios divididos que provocó su publicación, Beatriz agregó otro mensaje para dar más veracidad a sus declaraciones y expuso que las pruebas se encuentran en una corte de Estados Unidos.

De acuerdo a información recogida por Agencia México, Marco Antonio Solís fue demandado en 2005 por Beatriz Adriana en una corte de California, solicitando la disolución de su matrimonio, argumentado que nunca se divorciaron por la vía legal, además de señalarlo por no cumplir con la manutención que le correspondía a la hija de ambos, así como de vender a título de su empresa y sin su consentimiento, unas propiedades que pertenecían a ambos en México y Estados Unidos.

Sin embargo, en 2007 medios internacionales revelaron que un juez de la Corte Superior de California rechazó esta acción legal presentada por la artista argumentando que Beatriz Adriana Flores ya se había divorciado de Solís en 1987 en México y que esa disolución era válida en este país.

Fuente: Tribuna