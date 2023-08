San Luis Potosí.- El pasado fin de semana, el cantante de Grupo Firme, Eduin Caz estremeció a sus miles de fans mientras daba un concierto en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) después de interrumpir su espectáculo y anunciar que llegó a padecer cáncer, enfermedad contra la que quiso pelear en silencio porque no quería que nadie lo mirara con ojos de lastima, esto según palabras del propio intérprete.

Según declaraciones de Caz, el diagnostico lo habría recibido un 4 de noviembre, aunque no especificó de qué año, lo que significa que pudo haber ocurrido en el 2022. El famoso reveló que lejos de deprimirse, decidió salir adelante y buscar a los mejores médicos, motivo por el que estuvo yendo a diversos hospitales. Asimismo, Eduin especificó que el mencionado motivo fue el que lo llevó a decidir retirarse de la música.

"Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como 'ay pobrecito' pero me acabo de hacer un estudio y ando al ver...". Declaró Caz