¿Fan del K-Pop? Saca los ahorros: TWICE anuncia concierto en México; esto debes saber

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 28 de agosto, los fans del K-Pop recibieron una de las noticias más emocionantes y es que al parecer, el 2023 continuará con conciertos muy demandados, tanto que de manera inmediata este anuncio se robó las tendencias. No preferimos a TWICE quienes de nueva cuenta estarán en suelo azteca para poner a cantar y bailar a todos los fans. Si no te lo quieres perder, esto te interesa.

De acuerdo con un anuncio recientemente hecho por la empresa JYP Entertainment, a agrupación de K-Pop femenina conformada por Nayeon, Momo, Sana, Jeongyeon, Jihyo, Mina, Tzuyu, Chaeyoung y Dahyun, visitará nuestro país como parte de su gira 'Ready to be', auncio que hizo que su grupo de fans, comúnmente conocidos como 'Once' se mostraran emocionados con el hecho de poder verlas en vivo. Sin embargo, no había mucha información sobre este evento, hasta ahora.

La primera vez que TWICE visitó la tierra del tequila y el mariachi fue en 2019, solo que el recinto elegido en aquella ocasión fue el Palacio de los Deportes. Ahora se sabe que la fecha elegida será el próximo 3 de febrero del 2024 en el Foro Sol de la Ciudad de México, recinto que acaba de estar al borde de su capacidad por la presencia de Taylor Swift. Para poder acceder al evento, será necesario estar al tanto de las redes sociales tanto de JYP Entertainment como de TWICE pues no se ha elevado la fecha d preventa y la manera en la que esta se lleve a cabo.

Hasta el momento se sabe que los precios de los boletos serán este los 35 mil pesos para los accesos preferenciales, es decir, casi a un lado del escenario para tener a las idols muy de cerca, y el más accesible seria de mil pesos, más cargos por servicio. En caso de querer estar presente en este evento, te recomendamos juntar todos tus ahorros pues es muy probable que, así como sucedió con el concierto de BlackPink, los boletos se agoten en la preventa.

TWICE surgió en 2015 luego de haberse llevado a cabo el programa Sixteen. Previo a estar conformadas como las conocemos ahora, antes eran nueve chicas las que buscan poner al K-Pop en alto, incluso trascendió que no eran solo originarias de Corea del Sur sino que además había integrantes de Japón y Taiwán, lo que le daría a la agrupación la oportunidad de expandirse por el territorio asiático con más facilidad y con on ello, seguir rompiendo barreras.

Es gracias a sus canciones, aunadas con la melodía y ritmos llenos de energía que poco a poco se hicieron de un grupo de fans muy fieles que llenan cada uno de los recintos donde se presentan, por lo que no serán extraño que se llene de nueva cuenta el Foro Sol ubicado en la alcaldía Iztacalco se llene de fans que buscarán demostrar que este género llegó para quedarse. Hasta ahora es solo la CDMX la que tiene una fecha confirmada.

