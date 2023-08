Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Es posible que Jennifer Lopez sea conocida por ser una de las mujeres más hermosas de todo Hollywood y es que, la actriz de 54 años parece tener una especie de trato con el diablo para continuar luciendo joven y atractiva, ya que, algunos de sus fans han asegurado que, al verla en fotografías y en sus películas no parece superar las tres décadas de vida, lo cual ya es mucho decir.

Presuntamente, la belleza de la guapa protagonista de Una boda explosiva y Madre, es completamente natural, hecho que suele presumir sin tapujos en su cuenta oficial de Instagram, puesto a diferencia de las Kardashian, como es el caso de Kim, la cantante de On the floor no parece haber sido descubierta in fraganti dependiendo de editores como Photoshop para aparentar lucir diferente a como lo hace normalmente.

Como muestra de ello, hace apenas 3 horas, la esposa de Ben Affleck compartió una fotografía de ella recién despertando, con un coqueto baby doll color verde, con bordados color dorados. La actriz de Experta en Bodas también mostró su cabello desaliñado y dejó ver su rostro sin una sola gota de maquillaje, más allá de un poco de delineador y quizás unas sombras que, según los comentarios de sus fanáticos, se le habría olvidado limpiar antes de irse a dormir.

Créditos: Instagram @jlo

Fue de esta manera como JLo decidió desearle a sus fans un excelente inicio de semana, mostrándose de esta manera, lo más nautral posible. Esta corriente de lucir sin maquillaje ha ido tomando fuerza gracias a varios líderes de opinión como es el caso de la propia Lopez, Danna Paola, Ángela Aguilar, Selena Gomez, Michelle Renaud entre otras famosas que buscan fomentar la belleza natural de la mujer.

¿Quién es Jennifer Lopez?

Si bien, muchas personas consideran que la actriz de Selena es latinoamericana, la realidad es que esto no es así, Jennifer Lynn Lopez, en realidad es originaria del Bronx, una localidad de Nueva York, en Estados Unidos. Aunque en el a actualidad, su nombre es sinónimo de glamour y riqueza, lo cierto es que la esposa de Ben Affleck tuvo unos inicios bastante humildes, pero esto no impidió que luchara por sus sueños.

En el año 1991, Jennifer obtuvo su primer trabajo como bailarina, pero en 1993 optó por cambiar de carrera y dedicarse a la actuación. Poco después obtuvo su papel como Selena, cinta que la catapultó a la fama mundial y en al que ganó más de 1 millón de dólares también obtuvo diversas nominaciones como al Globo de Oro. La actriz continuó su carrera apareciendo en otras cintas como Anaconda, Out of Sight y If you had my love.

Fuentes: Tribuna