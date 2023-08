Julián Figueroa resucitó en los sueños de Maribel Guardia a cuatro meses de su partida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Maribel Guardia sigue tratando de manejar el dolor que le dejó la partida de su hijo Julián Figueroa, quien falleció el pasado 9 abril a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, así que a más de cuatro meses de su deceso se ha dedicado a encontrar la forma de salir adelante, consciente de que las cosas no volverán a ser iguales.

Algo que la tiene tranquila es que ha podido conectar con él a través de sus sueños, donde ha podido ver que se encuentra en un lugar mejor y le consuela el hecho de pensar que algún día volverán a estar juntos, razón por la que dejó de temer a la muerte y ahora lo ve como un proceso natural por el que todos estamos obligados a pasar.

Fue justo en el novenario del cantante cuando Maribel lo pudo ver completamente iluminado, habló con ella y le indicó que todo estaba bien, además de que confesó le hizo una fuerte revelación acerca del día en que a ella le tocará partir, pero recientemente pudo volvió a soñarlo y compartió algunos detalles frente a la cámara de Berenice Ortiz.

Lo soñé que íbamos en un carro negro, como antiguo, muy bonito. Tenía sombrero y le dije: Julián, ¿estás vivo? Y me dijo sí mamá resucité y se abrió una reja enorme dorada, donde había árboles y frutos", platicó y dijo segura que lo seguirá encontrando gracias a su fe.

Instagram @maribelguardia

Si algo le ha ayudado a salir adelante es el amor de su nieto, el pequeño José Julián, pues cree que es el mejor regalo que su hijo pudo dejarle, así que piensa disfrutarlo al máximo: "Tengo ese nieto maravilloso que para mí es un pedacito del alma de mi Julián, me asomó a sus ojos y veo la esperanza, el futuro, la vida y todo lo que puedo hacer el tiempo que Dios me dé".

No obstante, confiesa que Imelda Garza ya le puso un alto para que no lo consienta demás, pues no quieren que se vuelva un niño malcriado, aunque ella no puede resistirse a darle a manos llenas amor, pues desde que murió Julián se ha dispuesto a vivir al máximo el presente, dado que aprendió la lección de que no hay un mañana seguro.

Me ponen límites, Ime y Marco de que ya no le de dulces, tampoco me dejan darle regalos, porque siempre que viajo me gusta traerle algo, pero me dicen que hasta Navidad".

Finalmente, la actriz confesó que no le gustaría que su nieto siga los pasos de la familia en el mundo artístico, pues ella mejor que nadie sabe lo difícil que es, así que al menos ahora que es chico quiere que crezca con una vida lo más normal posible, aunque si de grande le diera la noticia que quiere ser actor o cantante no haría más que apoyarlo.

Fuente: Tribuna