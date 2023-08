Los más 'Swifites': Famosos van como invitados de lujo al último concierto de Taylor Swift

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 27 de agosto, se llevó a cabo el cuarto y ultimo concierto de la cantante y compositora Taylor Swift en la capital mexicana, presentaciones que fueron parte del The Eras Tour, gira internacional de la famosa de 33 años de edad que, según Mhoni Vidente, es la ultima que ofrecerá ya que entre sus planes está el darle la bienvenida a ala cigüeña. En caso de ser cierto, hubo varios afortunados que corearon cada una de sus canciones y entre ellos, se encuentran varios famosos que fueron en calidad de invitados especiales.

Miles de 'Swifties' se reunieron en la alcaldía Iztacalco para ser parte de la primer presentación de la famosa en México en lo que va de su carrera. Desde fans del norte del país hasta del sureste y uno que otro radicado en Estados Unidos o Guatemala, viajaron a la capital para no perderse de nada pues además de ser una presentación icónica, se trataba de la gira que medios internacionales calificaron como una de las más relevantes.

El primer famoso que se vio en el Foro Sol fue nada menos que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar quien desde hace varios meses ha manifestado en sus redes sociales que disfruta de la música de la compositora y por ende, no se perdería la oportunidad de verla en vivo en la capital, Lo trascendente fue que además de haber llegado al Foro Sol de manera puntual, llevaba consigo varias 'friendship braceletes', las cuales intercambió con otras fans.

La de hoy ha sido una noche inolvidable. El show de la artista más importante de nuestro tiempo es simplemente espectacular", escribo en sus redes sociales.

La noche del domingo 27 de agosto, se hizo tendencia le director de cine Alfonso Cuarón, el cual se ha encargado de proyectos cinematográficos como Harry Potter y el Prisionero de Askaban, Gravedad, Y tu mamá también o Roma, títulos por los que ha ganado premiso Oscar; sin embargo, nadie se imaginaba que era ‘Swiftie’ y, además de disfrutar del evento, también se mostró accesible con los fans quienes le pedían una foto. Lo relevante es que a pesar de su relevancia, no tuvo trato especial y entró al recinto como cualquier asistente.

Muchos saben que la influencer Mar de Regil fue otra de las que estuvo presente en el concierto; incluso, causó indignación que estuviera solo una de las tres horas que Taylor Swift estuvo sobre el escenario. La hija de 'Rosario Tijeras' manifestó que debido a que se sentía mal, se salió mucho antes causando opiniones divididas pues muchos habían querido tener la oportunidad que ella tuvo para ver le espectáculo completo. Vanessa Huppenkothen, comentarista de ESPN también asistió pero ella, por suerte, sí se quedó a todo el evento.

Juan Pablo Serrano, integrante de Kabah y Erick Elías, exintegrante de Tierra Cero y actual actor, fueron otros de los que no se quedaron fuera del The Eras Tour y también s mostraron accesibles con los demás fans que los reconocían. Todos ellos se sabe, pagaron su boleto y no fueron invitados ni por la empresa en cargada de la logística o incluso del equipo de Taylor Swift, por lo que no tuvieron trato preferencial o incluso, pasaron al camerino para departir con la intérprete de Cruel Summer.

Sin embargo, llamó la atención que la actriz Jessica Chastain presumió sus fotos en redes sociales donde no solo mencionó que estaba de visita en México, sino además si fue invitada especial y hasta convivió en el camerino de Taylor, lo que pasó pero tras bambalinas también con el cineasta y ganador del Oscar, Alfonso Cuarón. En el caso de la acta de Hollywood, se supo que además hubo un agradecimiento especial al bailarín mexicano Issac Hernández pues fue él quien hizo posible que ella fuera parte de la gira.

