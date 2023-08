A 1 mes de convertirse en padre, Carlos Rivera sufre terrible muerte y se hunde en tristeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A poco menos de un mes de haberse convertido en padre junto a Cynthia Rodríguez, el famoso cantante Carlos Rivera se hunde en tristeza debido a una terrible pérdida familiar. Resulta que el ganador del exitoso reality La Academia se encuentra viviendo un difícil momento debido a que apenas este lunes 28 de agosto se cumplió 1 año del fallecimiento de su padre, el señor José Gonzalo Rivera Ramírez.

El esposo de la exconductora de TV Azteca, con quien se acaba de convertir en padre del pequeño León, se encuentra atravesando una etapa agridulce en su vida pues aunque en su carrera artística es sumamente exitoso y además ya formó su propia familia, también día a día tiene que luchar con la ausencia del hombre que dio la vida. Recientemente Carlos usó sus redes sociales para honrar la memoria de don Gonzalo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Carlitos publicó una imagen en la que aparece dándole un apretado abrazo a su fallecido padre y la acompañó con el texto de una canción: "Y aunque llore y vuelva a llorar, nunca va a ser suficiente ni será y aunque el tiempo pueda pasar, no te olvido ni te quiero olvidar, porque hay almas que jamás se soltarán…", escribió, además de que dio unas palabras muy emotivas:

Un año entero sin ti, papito. Donde quiera que estés, Te amo para siempre", añadió Rivera.

Carlos Rivera recuerda a su padre

Como era de esperarse, el investigador del reality ¿Quién es la máscara? conmovió a miles de sus fanáticos con esta emotiva publicación, además de que algunos famosos reaccionaron. Una de ellas fue Maribel Guardia, quien hace unos meses sufrió la partida de su único hijo José Julián Figueroa, y Andrea Legarreta, quien hace apenas 1 mes perdió a su madre: "Te abrazo con mucho amor querido Carlos. Tu papi siempre contigo, amándote y orgulloso de ti", escribió la conductora del programa Hoy.

Hace poco, Carlitos dio una entrevista a Pati Chapoy en la que contó todos los detalles del fallecimiento de su padre, explicando que él y Cynthia Rodríguez se encontraban en España cuando les dieron la terrible noticia: "Fue la pesadilla más grande... me quedé mudo, no podía hablar, estaba con Cynthia y me tuvo que tomar el teléfono porque no podía hablar, solamente decía 'necesito ver a mi papá'... fueron las horas más difíciles y duras", explicó.

El originario de Huamantla, Tlaxcala, señaló que la partida de don Gonzalo fue súbita y repentina ya que, aunque sufría de Parkinson, se encontraba en perfecto estado de salud pero su vida acabó a causa de un infarto fulminante. Además, Rivera explicó que este hombre siempre fue su mayor fan: "Lo descubría viendo videos míos de cuando estuve en La Academia, él siempre creyó en mí", declaró a Pati Chapoy.

Crédito: Internet

Fuente: Tribuna