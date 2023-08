Pepillo Origel 'mata' por error a Guillermo Capetillo y en 'Hoy' da su primera declaración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy polémico presentador de los espectáculos, Pepillo Origel, recientemente a través de sus redes sociales 'metió la pata' y 'mató' por error al famoso y muy querido galán de novelas, Guillermo Capetillo, y después de que este negara el suceso, es el periodista que en una entrevista con el programa Hoy ha salido a dar la cara y dar su primer declaración al respecto.

Como se sabe, fue el pasado miércoles 23 de agosto que a través de su cuenta de Instagram, Origel compartió una fotografía de Capetillo, señalando que: "Me acaban de decir que falleció el actor Guillermo Capetillo ¿alguien sabe qué pasó?", causando un gran revuelo en las redes sociales, debido a que muchos tomaron como un reporte por parte de este sobre el deceso inesperado del famoso actor.

Ante tal revuelo y tantas noticias, la famosa y reconocida presentadora de Sale el Sol, Ana María Alvarado, a través de su cuenta de Twitter desmintió lo dicho, asegurando que ella lo había consultado desde la fuente directa que es Guillermo, por lo que en su comunicado negó contundentemente su fallecimiento y expresó que todo era: "FALSO: Guillermo Capetillo está bien, no ha muerto cómo se dijo, él mismo me contestó.

Por ese motivo, cuando reporteros del matutino de Televisa se toparon con Origel, no dudaron en cuestionarle sobre este error, a lo que señaló que él jamás dijo que estaba muerto, explicando que a él le llegó la noticia y actuó rápidamente, mostrando en su celular el mensaje en el que decían esto, expresando que: "Aquí viene, ahí está todo donde se ve que se había muerto, entonces yo me asusté".

Ante este hecho, agregó que él no dio un pésame o dijo que estaba en condiciones de confirmar alfo, señalando que: "Yo puse, 'alguien sabe de esto', pero era mi pregunta no fue.... Yo cuando se muere alguien yo doy el pésame", agregando que cuando vio todo el revuelo que se generó en las redes sociales mencionó que: "me dio mucha pena con la familia y con todo el mundo, pero ahí está".

Cabe mencionar que hasta el momento el reconocido histrión de novelas como Los Ricos También Lloran no ha salido públicamente para comentar su reacción al ver que accidentalmente habían difundido la noticia de su aparente fallecimiento a causa de este motivo, pero se espera que pronto salga para hablar al respecto y revele si se molestó o si entendía que se pudiera equivocar Origel.

