Ciudad de México.- Desde principios de este año los amantes de la farándula han tenido que ver cómo varias parejas han tenido que separarse, mientras que otros más parecen haber consolidado su amor por debajo de la mesa, tal es el caso de Bad Bunny y Kendall Jenner, quienes han llenado los titulares de los medios del espectáculo con especulaciones sobre el tipo de relación que la magante de la moda y el reguetonero tienen.

Todo comenzó casi después de los Grammy del presente año, momento en el que comenzaron a surgir artículos que mencionaban que Benito y Kendall habrían tenido un notable acercamiento; desde entonces se les comenzó a ver teniendo diversas citas e incluso algunos paparazzis captaron lo que podrían ser besos entre 'El Conejo Malo' y Jenner; sin embargo, desde las últimas semanas parecía que todo estaba comenzando a enfriarse entre ambos, ¿o no?

Resulta ser que en días recientes, Bad Bunny grabó un video en vivo en el que se podía ver que portaba una joya que fue atribuida a Kendall Jenner... ¿acaso se trataba de un anillo de compromiso?, ¿será que ambos se casaron en secreto? La realidad es que no. Si bien, algunas fuentes cercanas a la hermana de Kim Kardashian han indicado que su relación es por demás solida y Benito se ha comportado con ella como todo un caballero, la realidad es que aún no escalan hasta el mencionado nivel de seriedad.

Las imágenes, rescatadas por la cuenta de Instagram de Not Skinny But Not Fat señaló que Bad Bunny llevaba puesto un collar compuesto por una cadena delicada y un dije con la forma de una pequeña K. Aunque algunos atribuyeron que esta letra significaba "Kaliente", la realidad es que dicho accesorio de joyería es extremadamente parecido a uno que la propia Kendall ha portado en otras ocasiones.

Este hecho fue mencionado por algunos fanáticos que pudieron ver las imágenes. Si bien, hubo quienes revelaron que dicha letra estaría relacionada con la modelo, también hubo algunos que salieron en defensa de Bad Bunny, quienes indicaron que, en realidad, este collar ya lo habría usado el reguetonero en ocasiones anteriores, por lo que no tendría ningún tipo de vinculo con la hermana de Kylie Jenner.

Kendall Jenner y Bad Bunny con collares gemelos

Algunos más acusaron a Bad Bunny de no estar enamorado de Kendall y simplemente estarla utilizando para poder obtener fama en el mercado estadounidense. Mientras esto se resuelve, la realidad es que, en efecto, la modelo ya fue vista utilizando dicha prenda de joyería en el programa de telerrealidad, The Kardashians, en el que se puede ver una cadena bastante parecida. Dicho detalle incrementó las sospechas de que el romance entre ambos van viento en popa.

