Shock en Televisa: 'La Bebeshita' hunde a Arturo Carmona por infiel con fuerte confesión

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida influencer de las redes sociales, 'La Bebeshita', de nueva cuenta acaba de dejar en completo shock a todo Televisa, debido a que en una reciente entrevista no dudo en hundir contundentemente al famoso galán de novelas y querido presentador, Arturo Carmona, pues no tuvo pelos en la lengua al momento de hacer una fuerte confesión sobre la breve relación que mantuvieron.

Cómo se sabe, entre febrero y marzo de este año, Daniela Alexis, el verdadero nombre de la querida influencer, confesó que tuvo un breve romance con el famoso galán de novelas, pero este negó rotundamente haber tenido una conversación con ella, afirmando que no la conocía en persona y que solo sabía quién era dado a su fama, algo que ella dijo que más que molesta la dejó muy decepcionada y triste por el poco valor demostrado.

Incluso en una entrevista con Chisme No Like en marzo, exhibió varias fotografías de sus chats y fotos que este le envío, declarando que ella tenía pruebas de todo, pero que: "Yo ya no quiero hablar de él porque ni siquiera está para defenderse, está en La Casa de los Famosos, entonces no podría yo estar hablando de él pero la verdad es que sí me dejó un mal sabor de boca, no lo soporto", dejando de lado de lado el tema.

Pero ahora, después de que la exparticipante de Enamorándonos fue vista en la premiación de los Kids Choice Awards, en su entrevista aprovecharon para cuestionarle sobre la situación de su corazón, a lo que ella declaró que por el momento estaba soltera y muy feliz, que no se cerraba al amor pero que prefería principalmente un colágeno, bromeando con que le gustan los menores, sin embargo, le recordaron su paso con Carmona.

Ante este hecho, la actual participante de Los 50, en Telemundo, una vez más dejó en claro que siente mucho coraje hacia el famoso actor y que no quería saber de él, declarando que ese tema ya estaba en el pasado para ella y no le interesaba más, impactando al mencionar que él: "ni bien atendida, ni cuidada y hasta me negó", dejando a más de uno con la boca abierta al señalar que Arturo no la trato para nada bien en su tiempo juntos.

Finalmente, la exintegrante de MasterChef Celebrity volvió a declarar que eso ya no iba a afectarle y por ese hecho se enfocó en temas de su carrera, la cuál parece estar en un punto en el que no hace más que crecer, pues tendría varias ofertas laborales, al parecer dentro de la empresa San Ángel, además de señalar que estaba muy feliz y emocionada por todo lo que venía.

