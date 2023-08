Tita Bravo afirma que Miguel Bosé no denunciaría su robo por petición de Inés Gómez-Mont

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica Tita Bravo, que es la exsuegra de Inés Gómez-Mont, recientemente acaba de brindar una entrevista en Imagen TV, en donde acaba de afirmar que el reconocido y muy querido cantante, Miguel Bosé, estuvo a punto de no denunciar el robo que sufrió en su propia casa, debido a que la expresentadora de Televisa se lo habría pedido, declarando que esa propiedad sí es de ella.

Como se sabe, el cantante la semana estuvo en todos titulares, debido a que se informó que tanto él como sus dos hijos fueron víctimas de un asalto a mano armada en la casa donde radican en México, en donde los ataron y los encerraron en una de las habitaciones de la casa por dos horas en lo que se robaban dinero, joyas y objetos de gran valor, incluso huyeron en su camioneta para al parecer no levantar sospechas.

Al día siguiente se filtró que la casa sería de la presentadora de TV Azteca, que los ladrones entrarían por una ventana que colinda con el bosque, además de dio mucho de que hablar el hecho de que el intérprete de Morena Mía no interpuso ninguna denuncia y, sobre todo, por la forma en que los delincuentes ingresaron y salieron del fraccionamiento donde se encuentra la propiedad, dado que deben pasar diversos filtros de seguridad.

Casa Miguel Bosé. Internet

Ante este hecho, Gustavo Adolfo Infante mencionó que Mont habló con la productora de De Primera Mano para "limpiar su imagen", señalando que ella dijo que no era su casa, revelando que: "Se lo dijo a... habló con Laura Flores, la productora de De Primera Mano, ellas son amigas y le preguntó, ella dijo que no, que no es su casa... eso dijo ella, yo la verdad no conozco tanto, no sé tanto de eso, pero De Primera Mano, Inés Gómez dice que no es su casa".

Y ahora, la mañana de este lunes 28 de agosto, la que es abuela de los trillizos de Gómez Mont se enlazó por llamada en vivo de Sale el Sol, afirmando que esa casa sí es de ella, siendo contundente al mencionar que: "Es que eso lo dice ella porque como supuestamente y alegadamente con todo lo que pasó, el gobierno supuestamente adquiere los bienes de personas con esos antecedentes", agregando que es solo una táctica y "lo hace para que no le quiten su patrimonio, claro, por supuesto”.

Finalmente, cuando tocaron el tema de la denuncia, afirmó que la renuencia de Bosé para no hablar habría sido porque la expresentadora de Ventaneando se lo habría pedido, señalando que: "Porque le han de haber dicho 'no hagas nada', cuando uno no sabe qué hacer pues no haces nada, yo cuando no sé qué hacer, no hago nada, pero ya cuando me entra la pila, me ya salen como 20 opciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui