Toda una estrella: Wendy Guevara regresa de Cuba y causa alboroto en el aeropuerto

Ciudad de México.- Tras ganar La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se ha convertido en toda una superestrella, pues bien ya era conocida en redes sociales desde aquel famoso video en el que se encontraba perdida, la televisión le inyectó más popularidad y donde sea que pisa causa gran alboroto entre la gente, pues su carisma y sencillez ha cautivado.

Después de casi una semana de viaje en Cuba, la influencer regresó a tierra azteca para seguir cumpliendo con sus compromisos, pero apenas bajo del avión y le dieron un cálido recibimiento, pues ya la esperaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México decenas de personas que deseaban conocerla en persona y llevarse a casa un recuerdo con ella.

Tal como era de esperarse, la líder de 'Las Perdidas' causó un tumulto y todos se le acercaban para pedirle fotos, autógrafos o entregarle algún regalo, por lo que incluso decidió transmitir para su cuenta de Instagram con la intención de presumir todo el cariño y a pesar de que tenía prisa no se negó en ningún momento a atender a la gente.

En redes sociales no dejaron de aplaudirle la forma en que se ha manejado, pues a pesar de que no ha parado de trabajar y que ahora es más famosa, la originaria de León, Guanajuato ha dado cátedra de humildad, por lo que esperan que así continúe y no pierda el piso como otras celebridades que se olvidan de sus inicios.

"Te amamos Wendy", "Nunca cambies tu humildad", "Muchos artistas deberían aprender de la sencillez de Wendy", "Mis respetos para la patrona que atendió a toda la gente", "Te mereces lo mejor Wen", fueron algunos de los comentarios que recibió y algunos le sugirieron que contrate equipo de seguridad, pues cada vez causa más revuelo.

Algo que también llamó la atención fueron las chanclas con las que viajó, pues se trata de las mismas que portó en el reality de Televisa, así que algunos internautas le pedían que ya cambie sus chanclas vieeejas, pero ella dio una emotiva explicación del por qué las traía puestas y nuevamente sorprendió por su calidez.

Le regalé mis tenis a una chica de Cuba, se los dejé y me puse mis sandalias", contó la estrella de Internet.

Wendy Guevara no se detiene

Es tal el revuelo que ha causado Wendy Guevara que Televisa decidió amarrarla con un contrato de exclusividad, así que ahora le llueven proyectos entre los que destaca su propio reality que se transmitirá por la plataforma de Vix, confirmó que participará en la próxima telenovela de Juan Osorio, además de que tiene una gira por diferentes estados de septiembre a octubre y todavía está en planes de hacer un tour con el 'Team Infierno'.

Fuente: Tribuna