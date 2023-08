Toñita siente que puede morir en paz tras haber conocido al "hermoso" de Nicola Porcella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se convirtió en una gran plataforma para despuntar la carrera de Nicola Porcella en territorio azteca, pues aunque tiene un amplio currículum en Perú entre telenovelas y realitys, aquí no era tan conocido y ahora se ha convertido en todo un fenómeno gracias a su divertida personalidad y sencillez.

Sin duda, algo de lo que más atrajo al público fue la gran conexión que logró tener con Wendy Guevara, por lo que incluso los relacionaron y muchos fanáticos se quedaron con la ilusión de verlos juntos como pareja, aunque ambos han mencionado que son grandes amigos y piensan seguir teniendo contacto fuera de cámaras.

La inocultable belleza del también modelo es otro de los motivos por los que cautivó, a tal punto que lo apodaron el 'Novio de México' e incluso Toñita no pudo resistirse ante sus encantos y confesó frente a las cámaras de Eden Dorantes lo impactada que quedó al conocerlo en persona, así que se desvivió en halagos hacia él.

¡Qué guapo es en persona! Bien hermoso, lo veía y bien feliz", contó la cantante.

Al cuestionarle que calificación le daría a su físico, la exintegrante de La Academia de inmediato respondió: "Si le doy un 20, total la vida es bella y hasta un 100 le doy", dejando en evidencia que le parece un hombre sumamente atractivo, por lo que comprende que sus fans estén de cabeza por él, aunque se avergonzó de que Diego de Erice le dijera que ella quería ser su novia.

Toñita se sintió tan contenta de haber coincidido con el integrante del 'Team Infierno' en los pasillos de Televisa que asegur"a: "Ya puedo morir en paz, me tomé mi foto con el Nicolita", además de que cree que las cámaras no le hacen justicia a su imagen: Lo ves y te impresionas, está guapísimo en persona, porque una cosa es la tele y no le hace mérito, porque ahí se ve guapo pero en persona se ve más hermoso todavía", aseveró.

Respecto a sus proyectos, Antonia Salazar anunció que no regresa a la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, dado que asegura no la invitaron y que fue una experiencia que le resultó complicada por la premura con la que tenían que montar las coreografías, pero mencionó que está por grabar algo para la televisora, aunque no quiso ahondar en detalles y respecto a la música se encuentra promocionando su nuevo sencillo que lleva por nombre Me estoy quitando la ropa.

