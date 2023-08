Comparta este artículo

Ciudad de México.- A partir del pasado jueves, 24 de agosto, la Ciudad de México se paralizó por el tan esperado concierto de Taylor Swift en el Foro Sol, sitio en el que logró estremecer hasta el llanto a sus más de 200 mil seguidores que fueron a verla y a disfrutar de sus más grandes éxitos, tal como fue Shake It Off, entre muchos otros de sus grandes temas. Como es bien sabido, la estrella logró causar una huella en los mexicanos, pero... y ¿los mexicanos en ella?

Como es bien sabido, justo antes de que Taylor pisara tierras aztecas, en Twitter se volvieron tendencia una serie de memes en los que aseguraban que Swift no estaría del todo feliz con visitar México. Incluso llegaron a recordar su presunto video racista, Wildest Dreams, el cual protagonizó junto al legendario actor Scott Eastwood, en el que según los críticos resaltaban el colonialismo en África de 1950.

Fotografía de Taylor Swift en el Foro Sol

Créditos: Instagram @taylorswift

También se llegó a decir que Taylor realmente odiaba estar en México, por lo que algunos aseguraron que la estrella del pop se marcharía ni bien terminara alguno de sus conciertos, puesto se creía que no pasaría las noches en la República, sino que abordaría un avión y se marcharía a Estados Unidos. Dichas creencias eran tomadas hasta con gracia, pero la cantante no se manifestó al respecto, al menos no hasta hoy.

Resulta ser que, durante la tarde de este lunes, 28 de agosto, la intérprete de Anti-Hero, Don't Blame Me, Love Story, Lover, Blank Space y Bad Blood, rompió el silencio y reveló si realmente le gustó o no tocar para una audiencia mexicana. Todo ocurrió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió varias fotografías de los conciertos que brindó desde el pasado jueves y continuaron hasta el domingo, 28 de agosto, como parte de su gira The Eras Tour.

"Después de años queriendo tocar en la Ciudad de México, acabo de tocar 4 de los espectáculos más inolvidables para los fans más bellos y generosos. Me siento tan agradecida por los recuerdos que estamos haciendo untos en esta gira. Te amo México."

Créditos: Instagram @taylorswift

Con dichas declaraciones, Taylor Swift habría terminado con todas las especulaciones de algunos de sus detractores con respecto a que, en realidad no disfrutó de actuar para mexicanos. Como era de esperarse, dicha publicación se viralizó rápidamente, puesto en tan solo 4 horas, logró acumular un total de 4 millones 168 mil 237 reacciones, es decir, casi sumó 1 millón por cada 60 minutos.

Como era de esperarse, varias personas reaccionaron a las publicaciones de Taylor Swift, la mayoría de mensajes eran de amor hacia la intérprete a quien algunos ya adoptaron como "mexicana", de la misma manera que hicieron con Leonardo D'Caprio, cuando éste se ganó el Oscar en el año 2016: "Taylor, hermana, ya eres mexicana aunque no tengas ni un poquito de la imagen estética que nos representa a nivel mundial", mencionó uno de sus fans.

Fuentes: Tribuna