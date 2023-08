Comparta este artículo

Ciudad de México.- Taylor Swift, es posiblemente, la cantante más grande de estos años, puesto logra posicionar prácticamente cualquier canción que lanza en la lista de éxitos de la temporada, pero no todo ha sido bueno para la rubia de Pensilvania, puesto si bien, tiene un ejército de admiradores que harían lo que sea por ella, también cuenta con una gran cantidad de detractores que harán todo lo posible para humillarla.

Como muestra de ello solo hay que recordar la vez que Kanye West interrumpió el discurso de Taylor en los MTV Video Music Awards (VMAs) el mes de septiembre del 2009, momento en el que la cantautora ganó el premio a Mejor Video Femenino con la canción You Belong with Me. Como suele ocurrir en este tipo de galardones, la famosa subió al escenario y comenzó a agradecerle a quienes la habían apoyado.

En el medio de esto, Kanye subió al escenario, tomó el micrófono y dijo de manera abrupta que él consideraba que Taylor no debía obtener el premio, puesto desde su punto de vista Beyoncé debía ser condecorada por su éxito Single Ladies (Put a Ring on It) era uno de los mejores clips de todos los tiempos. Esto provocó que Swift se mostrara evidentemente apenada frente a millones de espectadores.

Lamentablemente para Swift ésta no sería la única vez que una estrella de la música la insultara abiertamente, puesto en el año 2021 se viralizó un video en el que uno de los miembros de Reik insultó a la intérprete, a quien abiertamente llamó "mosquita muerta". Todo ocurrió durante una entrevista en el programa de Luisito Comunica: En cortinas con Luisito, cuando el guitarrista Julio Ramírez, hizo un comentario desatinado.

Si bien, es posible que Julio intentara insultarse a sí mismo cuando habló, la realidad es que terminó dejando muy mal parada a la cantante de éxitos como Blank Speace, Bad Blood, Look What You Made Me Do, I Knew You Were Trouble, Shake It Off y You belong With Me. Resulta ser que Ramírez comparó a Taylor con él mismo al declarar que ambos son un par de "mosquitas muertas", lo que desató las risas de los presentes.

"Yo les advertí fuera de cámaras que yo era como la Taylor Swift, la mosca del grupo."

Como se mencionó anteriormente, este comentario causó la risa de Luisito Comunica, quien tiempo después recibió una ola de ataques por parte de los fanáticos de Taylor Swift, pero el influencer no fue el único que fue destrozado por los fans, ya que Jesús Navarro, Gilberto 'Bibi' Martin y el propio Julio Ramírez recibieron una gran cantidad de críticas. Hasta el momento la agrupación no se ha disculpado por este hecho.

