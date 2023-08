Yeri Mua anuncia que terminó su relación con su chacal: "No soy lo que buscan"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer, Yeri Mua ha tenido una vida amorosa complicada, pues todas las relaciones que ha tenido han terminado mal y algunas en fuertes escándalos como la que tuvo con Brian Villegas, a quien acusó de mantenido y con Nahim Darrechi, quien mostró que la violentaba, razón por la que decidió ser más discreta con su vida privada, pero recientemente anunció que cortó con su famoso 'chacal'.

Fue a finales de julio cuando la estrella de Internet comenzó a dar pistas de que había iniciado un nuevo romance y poco a poco dejó ver en sus videos que salía con un joven de Veracruz, a quien se refería como su chacal y dijo no querer revelar su identidad dado que era un hombre casado, aunque después aclaró que no era cierto y lo nombró Sergio para que sus seguidoras lo ubicaran.

No obstante, después sus fanáticas se encargaron de investigarlo y se dieron cuenta que su nombre real es Emilio, quien ya se quedaba en su departamento y la acompañaba a todas partes, desde el gimnasio, hasta la escuela, por lo que todo parecía ir viento en popa; sin embargo, fue la tarde del domingo 27 de agosto cuando la creadora de contenido compartió su ruptura en medio del llanto.

¡Ay, manas! Estoy como perra llore y llore, pero vi ese meme y me dio mucha risa. Así es esto, nací para tener los chacales por detrás y ahorita lloro, pero mañana se me pasa porque ya saben que tengo corazón de condominio", contó en una de sus historias de Instagram.

Yeri Mua no dio detalles acerca de los motivos de su separación, pero sí dejó en evidencia que se encuentra bastante afectada, dado que se mostró deprimida junto a su mejor amiga y su mamá: "Ya me tomé mi antidepresivo, voy a estar bien. Una lloradita y hacer tarea", platicó la estrella del Internet.

También, dejó algunos mensajes en redes sociales en los que aseguró no haber nacido para el amor y destacó que no es lo que los chacales buscan en una mujer, aunque más tarde decidió tomar las cosas con humor y realizó una comparación: "Yo en el amor soy como un pollito de colores, no me duran nada y al otro día se me mueren".

En medio de su ruptura, Yeri Mua decidió seguir adelante con sus planes y mostró que se presentó a la universidad, donde aprovechó para grabar algunos videos y promocionar Chupón, el tema de reggaetón con el que debutó como cantante y advirtió que se encuentra preparando más música, por lo que seguramente eso le ayudará a olvidarse de sus penas.

