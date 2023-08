Ana Bárbara rompe el silencio sobre la demanda de su hermano por coautoría de canciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, el programa televisivo De Primera Mano informó que Ana Bárbara está enfrentando acusaciones en materia de derechos de autor, entre ellas por el uso de obra no autorizado y la sustitución de un autor por otro. Su hermano Francisco Ugalde Motta es quien habría interpuesto la denuncia por varias canciones que ha popularizado su hermana, aduciendo que fueron una coautoría trabajada entre 2003 y 2004.

Según el denunciante, Ana Bárbara lo sustituyó como autor sin autorización de canciones como Lo busqué, Niña mimada y Fruta prohibida, siguiendo beneficiándose económicamente de ello. La llamada 'Reina Grupera', quien pronto comenzará su 'Bandidos tour' por Estados Unidos, no se quedó callada y en entrevista para el programa Ventaneando, desestimó los señalamientos de su consanguíneo y dio su versión sobre lo que está ocurriendo.

Siempre va a ser desafortunado tener que lidiar, el año pasado con una cuestión mediática de 'gente gacha de esa que no'… como digo en mis canciones, y yo creo que sí los momentos o las situaciones desafortunadas sí te pegan, no soy de hielo, no soy de palo, pero también creo en la ley de causa y efecto, y me queda claro que están cayendo las cosas por su propio peso, creo que hasta suena de más ponerte a aclarar", dijo.

Acto seguido, la intérprete recalcó que ella es la única autora de las melodías por las que su hermano inició el pleito legal. "Mis canciones son mis canciones y no tengo nada qué demostrar, solamente, y además no puede haber, por si tenían duda, todas estás situaciones las han desestimado ya en la Fiscalía por falta de consistencia, de prueba, de todo, porque no hay manera, ya hasta es un chiste un da risa, Dios ¿qué les puedo decir?", puntualizó.

Finalmente, Ana Bárbara confesó que el tema Nada de ti, en la que colabora con Majo Aguilar, es como un estandarte en medio del escándalo que vive por esta polémica familiar. "Es una canción que justo toca esa fibra de cuando sientes una decepción muy grande porque te la juegan mal, literal donde dices 'yo tampoco quiero de ti nada, se te acabó tu mensa'", manifestó.

Cabe mencionar que en los archivos de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), el nombre de Altagracia Ugalde Motta (Ana Bárbara) figura como autora única en más de 60 canciones, incluyendo las que su hermano pelea. La lista también incluye Fruta prohibida, que en su momento peleó como propia José Manuel Figueroa, pero que ahora Francisco asegura que la canción es obra suya.

