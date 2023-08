Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y muy reconocido presentador, Daniel Bisogno, está dando mucho de qué hablar en redes sociales, debido a que recientemente se le habría captado en video mientras que disfruta con unos amigos dentro de un bar gay, lo que sucede a un mes de que el conductor de Ventaneando se dijera ser heterosexual ante sus cámara completamente en vivo, dejando en shock a sus espectadores.

Cómo se sabe, Bisogno en junio sufrió una terrible crisis de salud, debido a que tuvo que ser operado de emergencia por la ruptura de unas ligas esofágicas que le causaron una hemorragia que lo llevaron al borde de la muerte, además de presentar inflamación de páncreas e hígado, dejando en claro que su situación era sumamente delicada, por lo que este dio varias entrevistas a su jefa, Pati Chapoy, sobre sus nuevas lecciones.

De igual forma se tocó el tema de su orientación sexual, para de una vez por todas terminar con las dudas, a lo que esté simplemente dijo que: "Yo no estoy para mentirle nada a nadie, ni ocultarle nada a nadie, pero tampoco estoy para ir gritando quién soy, si yo sé quién soy, no pasa nada... Yo nunca he visto que alguien salga a explicar que su orientación… son cosas que no tenemos que salir a explicar, si por algo se está luchando, es precisamente por eso".

Pero, aunque se dijo no estar en ningún clóset, que para él el amor era solo eso amor en la forma que fuera y no estaba mintiéndole a nadie porque no tiene que dar explicaciones, poco después en vivo de TV Azteca afirmó que en ese preciso momento su orientación era heterosexual, osea que gustaba de mujeres, ahora parece ser que sus preferencias cambiaron, dado a que supuestamente fue captado con amigos en un bar gay.

Fue a través de la cuenta de Twitter especializada en los espectáculos, La Tía Sandra, que se subió un video en el que varios hombres están en muy poca ropa bailando sugerentemente a otros hombres que estaban entre el público, a lo cual se dice que entre esa multitud masculina se encontraba Bisogno, aunque en el vídeo que pasaron no se alcanza ver claramente si el presentador está en ese 'mar' de gente, pues todo se mezcla.

Pero, para dejar en claro que sí sería Daniel, en la página agregaron una fotografía en la que se puede ver al actor de Lagunilla, Mi Barrio, mientras que está sentado en una mesa rodeado de varios amigos, que rondan su misma edad, con los cuales supuestamente bebió mucho alcohol y estuvieron observando a esos bailarines toda la noche, además de aparentemente ligar con otros. Hasta el momento Daniel no se ha pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui