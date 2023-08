Texas, Estados Unidos.- Hace poco más de 15 años, Anahí, Dulce María, Christopher Uckerman, Poncho Herrera y Christian Chávez se despidieron de los escenarios y disolvieron RBD, agrupación que se convirtió en una de las más exitosas de los últimos tiempos, en México. Este hecho, dejó a millones de fanáticos de habla hispana con el corazón destrozado, puesto a lo largo de los años no volvió a haber otra banda con semejante éxito.

Si bien, el sueño de que la agrupación volviera parecía disolverse conforme avanzaban los años, puesto cada uno parecía estar enfocado en sus propios proyectos y todas las integrantes ya se habían casado, la realidad es que la gran mayoría de los integrantes hicieron el gran esfuerzo de poder regresar como una banda y el pasado viernes, 25 de agosto, la agrupación regresó con Soy Rebelde Tour.

Aunque la gran mayoría de los fans se mostraron emocionados por la actuación de Anahí, Christopher Uckerman, Anahí, Dulce María y Christian Chávez, lo cierto es que las críticas no pudieron faltar en redes sociales. Lamentablemente quien fue blanco de la mayoría de ellas fue el actor que dio vida a 'Giovanni Méndez López' y quien actualmente es uno de los participantes de MasterChef Celebrity en TV Azteca.

Fotografía de RBD antes de su separación

Como algunos recordarán, pocos meses antes de que RBD se separara, Christian estuvo envuelto en la polémica porque muchos medios de comunicación llegaron a poner en duda las preferencias del actor, hecho que permaneció así durante varias semanas y no fue sino hasta que Chávez lanzó un comunicado en el que reveló que, en efecto, era gay y pertenecía a la comunidad LGBTQ+ que pudo vivir su vida con mayor libertad.

Como muchos podrán recordar, en aquel entonces, se juzgaba duramente a los actores que salían del clóset, por lo que varios tenían miedo de hacerlo y si lo hacían se convertía en un gran escándalo. Afortunadamente para Chávez las cosas salieron bien y en diversas ocasiones ha manifestado que lamentaba haber demorado en hablar sobre sus preferencias, porque no pudo disfrutar abiertamente su época con RBD.

Pero esto parece ser cosa del pasado y en sus últimas presentaciones con la agrupación pop, se ha mostrado como nunca, utilizando atuendos mucho más liberales como pantalones con brillos, zapatos de tacón, largos guantes negros y corset, lo que no terminó por agradar a varios fanáticos en redes sociales quienes no tardaron en destrozar al famoso con comentarios negativos, en los que lo comparaban con Sam Smith.

"Ay no, otro Sa Smith", "Está imitando a Sam Smith", "Una copia de Sam Smith", "Ay no, mejor opino de su forma de cantar", "Esto ya es demasiado", "Ya hay un Sam Smih, que sea más original", "Este no es el RBD que recuerdo", "No es necesario hacer eso", son algunos comentarios de los detractores de Christian Chávez.