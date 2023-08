Eiza González intenta enamorar a sus fans con arriesgado 'outfit', pero ellos la destrozan

Ciudad de México.- No cabe duda que Eiza González es una de las actrices más hermosas de México, esto a pesar de que, cuando era adolescente, llegó a ser sumamente criticada por su aspecto físico en el melodrama Lola, érase una vez, donde más de una persona opinó sobre su nariz o algunos más sobre su peso cosa que, según la histrionista la llegó a afectar notablemente, sobretodo en el aspecto de su autoestima.

Sin embargo, con el pasar de los años, Eiza ha procurado trabajar duro en superar todos los traumas que le provocó estar tan expuesta en los medios desde una edad tan temprana e incluso decidió marcharse a trabajar a Estados Unidos, donde ha logrado hacerse de un renombre no solo en Hollywood, sino también en la industria del modelaje, al grado en el que ya es una de las figuras más top de aquel país.

Hace aproximadamente 3 días, Eiza intentó sorprender a sus fans al vestir con un pantalón a la cintura color blanco y un top asimétrico negro, el cual llevó con gran elegancia, pese a lo arriesgada de esta prenda, la cual podría funcionar mejor de noche, pero la actriz de The Ambulance decidió ir más allá y posar dicha prenda en, lo que parece ser, se trata de un jardín lleno de vegetación y mucha luz.

Créditos: Instagram @eizagonzalez

Aunque cualquiera podría pensar que Eiza hizo un gran trabajo al posar, la realidad es que sus fanáticos poco se fijaron en su 'outfit', puesto hubo un pequeño detalle que provocó que le llovieran una gran cantidad de críticas. Resulta ser que, en las imágenes, los labios de Eiza lucían un poco más pronunciados de lo habitual, lo que llevó a sus fans a creer que ella se había operado esa zona del cuerpo para que se le viera más carnosa.

"No entiendo por qué siendo tan linda recurre a la cirugía... Labios gruesos se le ve la cara ordinaria.", "Los labios no eran necesarios", "Apoyo todo lo que ha decidido hacerse a sí misma, pero por favor ten cuidado con los labios. El aspecto del relleno se vuelve notable.", "Suficiente Eiza, por favor, no hay necesidad de hacer todo más grande, tu talento debería ser más que suficiente." , son algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram.