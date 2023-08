El corrido de Fuerza Regida con Natanael Cano que tiene referencias al ‘Chapo’ Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes, 29 de agosto, Fuerza Regida ocupó los titulares de diversos medios de comunicación especializados en la farándula, aunque no es porque hayan lanzado algún sencillo nuevo, la verdadera razón es una mucho más macabra de lo esperado y es que, un grupo armado abrió fuego en contra de una camioneta que pertenece a dicha banda, lo que provocó la muerte de uno de los guardias de seguridad de los intérpretes.

Pero unos meses atrás de que esto ocurriera, Fuerza Regida estuvo sumergido en la polémica por haber lanzado un corrido con Natanael Cano, el cual hacía referencia al 'Chapo' Guzmán. La canción, titulada 'CH y la pizza' es un corrido tumbado que se estrenó el pasado mes de diciembre y se trata de una colaboración entre la agrupación y el cantante originario de Hermosillo, Sonora. Dicho tema aparece en los álbumes dobles Pa que hablen y Sigan Hablando.

Aunque esta canción resultó ser todo un éxito, sí sembró un poco de discordia entre ambos cantantes, el motivo de esto es porque, al parecer, Natanael Cano quería cantar un estrofa haciendo referencia a la santería (religión que práctica) cosa que no resultó del agradó de Jesús Ortiz, vocalista de Fuerza Regida, quien no quiso cantarla: "No es cuestión de culto, pero porto los collares, santería que casi nadie trae por acá", se puede escuchar en la canción.

Por su parte, Jesús explicó que él no apoyaba la santería, motivo por el que no deseaba hablar de este tipo de cosas en sus canciones: "No me gusta cantar los collares, vienen rolas nuevas en donde también mencionan todo eso y yo no le canto, no le entro a los versos esos, yo no quiero representar ningún tipo de bandera (...) Yo no apoyo al diablo, yo no apoyo a los demonios convertidos, vestidos, yo no apoyo a esta juventud", expresó el cantante, pero esta no sería la única referencia que podría considerarse fuera de lugar de CH y Pizzería.

El tema compuesto por Miguel Armenta y Daniel Candia también incluye las iniciales del narcotraficante que actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, así como también incluyo la palabra 'Chapiza' quienes forman parte de la nueva generación del Cártel de Sinaloa. Si bien, dicho tema puede considerarse como polémico, la realidad es que obtuvo una gran cantidad de éxito.

De acuerdo con algunos informes, en un plazo de 8 meses de su estreno, el tema ya cuenta con 154 millones de visualizaciones, así como también llegó a posicionarse en el top ten de tendencias musicales de YouTube; cabe mencionar que dicho tema también obtuvo una gran aceptación en otras redes sociales como es el caso de TikTok, donde ha sido utilizada para reproducirse en cientos de clips.

