Evelyn 'La Mamita' Hernández asegura que intentaron robarle a Wendy Guevara en un hotel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara no ha parado de trabajar desde que ganó La Casa de los Famosos México, aunque ha tratado de darse un espacio para distraerse y convivir con sus amigos, a quienes no pudo ver a lo largo de tres meses, así que apenas regresó de Cuba, donde grabó su tema Resulta y Resalta y decidió disfrutar del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional.

Por esta razón, la líder del clan de 'Las Perdidas' se hospedó en un hotel de la CDMX, donde estuvo a punto de ser víctima de robo, al menos así lo aseguró Evelyn 'La Mamita' Hernández, quien la acompañó en su viaje y le parece lamentable que ahora que está teniendo mucho éxito su amiga la gente intente aprovecharse de ella.

Fue a través de un live, donde la creadora de contenido compartió con sus seguidores la anécdota, arrancando desde que ella también iba a ir al show de la intérprete de la Maldita Primavera, aunque de última hora se sintió mal y decidió regalar su boleto para quedarse a descansar, por lo que le avisó a Guevara que se quedaría en su habitación.

Instagram @evelinlamamita

De acuerdo a Evelyn, tomó unas pastillas para conciliar el sueño y se dispuso a dormir, aunque un ruido la despertó, lo cual le pareció extraño debido a que todos sus amigos se habían ido al evento y se trataba de un empleado del lugar que sin pedir permiso abrió la habitación, por lo que no dudó en reclamarle.

Dije qué onda. Me paro y va entrando un tipo que está en recepción y la verdad me saqué de onda le dije: 'Oye, qué te pasa', y me dijo: 'Pensé que estaba solo. Es que se activó la alarma, la alarma de fumar'. Le quería acomodar de mil maneras, ¿por qué exactamente en la habitación de Wendy?", se cuestionó la Mamita.

La influencer comentó que quizás el trabajador pensó que no había nadie y por eso quiso aprovecharse, pues cada quien tenía alquilada una habitación, pero no contaba con que ella iba a quedarse ahí mientras los demás regresaban, así que no dudó en contarle a Wendy la desafortunada situación, aunque no quiso hacer un escándalo ya que no había pasado a mayores.

Finalmente, Evelyn Hernández respondió a quienes criticaban lo que podrían robarles y destacó que Guevara trae sus vestuarios y cosas que está ocupando en su trabajo, lo cual quizás podría no ser tan valioso económicamente, pero que necesita y de igual forma aprovechó para desmentir que haya perdido el piso tras su triunfo, pues el lugar en el que se hospedaron no era costoso y decidió quedarse con ellos en lugar de buscar lujos.

Fuente: Tribuna