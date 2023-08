Ciudad de México.- Hace algunos días explotó la noticia de que Nerea Godínez, exprometida del difunto actor Octavio Ocaña, había decidido darle una nueva oportunidad al amor con un nuevo novio. Esto ocurrió cuando la modelo publicó algunas fotografías en sus historias con un hombre de identidad desconocida, lo que rápidamente causó un gran revuelo en la cuenta oficial de Instagram de la joven.

Derivado de esto, los fans del difunto actor de Vecinos comenzaron a atacar a la joven con diversos comentarios en los que la acusaban de haber superado rápidamente al famoso, siendo que el próximo 29 de octubre, cumpliría su segundo aniversario de haber perdido la vida durante una persecución policíaca en una autopista del Estado de México, de la cual aún se desconocen muchos detalles y cuya investigación continúa abierta.

Tal fue el revuelo que causó que la expareja de Octavio continuara con su vida que, incluso, hubo varios seguidores del famoso que fueron directamente a la cuenta de la hermana del actor, Bertha Ocaña a preguntarle lo que pensaba con respecto a esto, motivo por el que la pelirroja tuvo que lanzar un video en vivo en donde reveló que, en realidad Nerea Godínez había salido de la vida de la familia Pérez Ocaña hacía varios meses.

"Me llegan y me llegan mensajes pidiendo que dé una explicación, pensé ¿por qué tengo que dar una explicación? No sé si les ha pasado que le dan su apoyo a una persona y de pronto sientes rechazo por parte de esta persona. Yo no estoy molesta ni indignada, ni me siento mal, ni mucho menos. Nere es una niña que tiene todo el derecho de rehacer su vida y lo único que ella merece por parte de todos nosotros y de ustedes es respeto. Yo lo pensé mucho para hacer este video porque no es un tema que a mí me incumba, pero sí es un tema que hay que aclarar."