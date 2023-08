¿Exonerado? Fiscalía de Berlín no continuará la investigación contra Till Lindemann

Comparta este artículo

Berlín, Alemania.- Hace varias semanas, en redes sociales trascendió que diversas mujeres denunciaban a Till Lindemann, vocalista de la agrupación de metal industrial Rammstein, por presuntamente haberlas abusado, actos que se dijo, ocurrieron cuando el equipo del cantante las buscó para ser llevadas a una fiesta privada donde supuestamente fueron drogadas. Aunque la reputación de la banda y hasta de su líder se vieron comprometidas, este martes 19 de agosto la Fiscalía de Berlin informó que no continuarían las investigaciones por esta razón.

Las denuncias hechas en contra del líder de Rammstein, incluyeron varias capturas de pantalla de conversaciones de parte del equipo del grupo, además de fotos de mujeres con golpes severos; sin embargo, este pronunciamiento solo se hizo en redes sociales pero a pesar de esto, llamó la atención de las autoridades en Berlín quienes insistieron en que esclarecerían el tema, al tiempo que el cantante negó, a través de su equipo legal, tales señalamientos.

No obstante, la mañana de este martes 29 de agosto, la Fiscalía de la capital alemana insistió en que no continuaría con las investigaciones debido a que ninguna de las mujeres que presuntamente fueron violentadas y a las que también se dijo, les fueron suministradas sustancias con el fin de hacerles perder el conocimiento, se presentaron ante las autoridades competentes para interponer una denuncia en contra de Lindemann, lo que da como resultado que no hay delito que perseguir.

Bajo ese argumento, la Fiscalía remarcó que no hay evidencias respecto a que Till Lindemann fuera el responsable de cometer abuso en contra de las fans de Rammstein, al tiempo que tampoco haya acusaciones que respalden que este las hubiera drogado con el fin de explotarlas. Por ahora, el músico no se ha pronunciado por estos hechos, al igual que la agrupación tampoco ha dicho algo al respecto, por lo que en adelante se espera saber si pese a tal decisión de las autoridades, el músico quedaría libre de culpa o se dejará la investigación en pausa.

Fue el pasado mes de junio cuando luego de varias denuncias hechas en redes sociales, entre ellas el testimonio de una mujer identificada como Shelby Lynn, originaria de Irlanda del Norte, el vocalista de Rammstein fue señalado por abuso sexual. Tras ella, otras fans argumentaron que también habían sido parte de estas fiestas privadas organizadas por el cantante donde la mayoría de ellas no recordaba nada y solo presentaban golpes en el cuerpo como una señal de haber sido ablusadas.

Tras ello, la Fiscalía de Berlin anunció que se actuaría de oficio, lo que significa que no era necesario que existiera una denuncia de parte de las jóvenes aunque con ello el cantante sí usó a sus abogados para negar que estuviera detrás de este tipo de comportamientos. Al evaluar os antecedentes, se llegó a la conclusión de que no había pruebas para inculpar a Lindemann y por ello quedó eliminada la investigación. "La rápida conclusión de la investigación por parte de la fiscalía de Berlín demuestra que no hay pruebas suficientes de que nuestro cliente haya presuntamente cometido delitos sexuales", dijo el abogado del cantante.

