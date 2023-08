"Hay más amor que odio": Al borde del llanto, Ángela Aguilar responde a bullying y críticas

Ciudad de México.- Ángela Aguilar decidió seguir los pasos de su famoso padre y actualmente es una de las representantes del regional mexicano más populares, aunque no todo ha sido positivo en su carrera artística ya que a sus escasos 19 años ha tenido que aprender a lidiar con situaciones de odio, pues el auge de las redes sociales ha permitido al público conectar con sus artistas y los comentarios malintencionados se encuentran a la orden del día.

Si bien, la joven ha sido protagonista de varias polémicas, tal como cuando mostró su total apoyo a la selección de Argentina, resaltando con orgullo sus raíces, la realidad es que no le han perdonado ningún error y se han empeñado en seguir cada uno de uno de sus movimientos para arremeter en su contra.

Para comprobarlo, basta con revisar sus cuentas oficiales, donde a diario es señalada por sus detractores, lo cual ha llegado afectarla de manera importante, razón por la que decidió abordar el tema en uno de sus videos, a través de su canal de YouTube, donde se sinceró acerca de esta situación que los artistas como ella tienen que enfrentar.

Tras mencionar algunos de sus logros más importantes de este 2023 entre los que destaca su dueto con Christian Nodal en el Estadio Azteca, la integrante de la dinastía Aguilar mostró el contraste al abordar el acoso del que ha sido víctima desde que decidió adentrarse en la industria de la música.

La intérprete de Ahí donde me ven, tomó como referencia a J Balvin y su canción que lleva por nombre Niño Soñador, misma en la que el colombiano le pide perdón a su niño interior que soñaba con convertirse en cantante, debido a todo el proceso por el que tienen que pasar para cumplir su anhelo.

Instagram @angela_aguilar_

Este año crecí como 10 años, he madurado por necesidad. J Balvin tiene una canción que se llama Niño Soñador, pidiéndole perdón porque no sabía lo que era ser un cantante. Siempre traté de llevarme de manera positiva porque sé que muchos usan mi contenido como un escape; tengo de los mejores trabajos del mundo, pero no significa que no es difícil", comentó.