Laura Zapata llora al exigir justicia por el "homicidio" de su abuela; culpa a enfermera

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa cantante y muy reconocida actriz, Laura Zapata, acaba de presentarse ante varios medios de comunicación, como Imagen TV, para hablar del caso legal que tiene entre manos, por lo que no pudo evitar soltarse en llanto al momento en que exigió justicia por el "homicidio" de su abuela, Doña Eva Mange, de lo cual culpa a su enfermera particular, afirmando que va a refundirla en prisión.

Como se sabe, durante la pandemia Zapata envío a su abuela a un asilo y le contrató a una enfermera particular para que la cuidaran, dado a que ella temía que si se quedaba con ella pudiera contagiarse de Covid-19, dado a que por su trabajo no podía quedarse encerrada en casa, sin embargo, tras más de un año alejadas y hablando por videollamadas ocasionalmente, Laura se reunió con ella, pero esto fue un completo trago amargo pues la encontró en situaciones deplorables.

La razón es que tenía inmensas escaras, que son unas lesiones en la piel, siendo estas heridas en carne viva, que la causaban un dolor espantoso, así que acusó a Jessica 'N' por maltrato y al asilo de negligencia, lo cual ya tiene dos años en proceso, sin embargo, a raíz del lamentable fallecimiento de Doña Eva, Laura acaba de hacer un radical cambio a su denuncia y a su defensa para hundir a la mencionada enfermera.

Laura y Doña Eva. Internet

La reconocida actriz ante las cámaras de programas como Sale el Sol, señaló que estaba en la Fiscalía para: "Reabrir con nuevos abogados el caso de mi abuela, que por la clasificación que tenía que era de heridas, de lesiones, le permiten a esta persona que quiere parar el juicio y quiere darme dinero. Yo no estoy aquí para que me dé dinero esta persona, estoy aquí para hacer cumplir la ley de alguna manera", agregando que no va a tener compasión de nadie.

Ante este hecho, reveló que de igual forma ya no se le acusara de maltrato por lesiones, sino que: "Vamos a buscar la reclasificación del delito, porque definitivamente no son lesiones, estas lesiones llevaron a mi abuela a la muerte, pero las heridas emocionales, el sufrimiento físico de ella, que se desmayaba cada vez que le hacían sus curaciones", afirmando que ahora buscarían que se la acuse de un "homicidio".

Finalmente, no pudo contener el llanto y entre lágrimas dejó muy en claro que sigue devastada y: "Que no me digan que la ley es la ley ante una asesina de este tipo, porque con premeditación, alevosía y ventaja ella sabía de esas heridas, y se calló la boca. Yo estoy haciendo esto para que pague el sufrimiento de mi abuela, que se haga justicia, el sufrimiento de mi abuela y el mío", agregando que todo esto ha sido muy fuerte y solo quiere que sea encarcelada para que pague lo que hizo.

Fuente: Tribuna del Yaqui