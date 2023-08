Nicola Porcella formará parte de la gira de Wendy Guevara y estos son algunos detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del furor que causaron con su participación en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara y Nicola Porcella quieren consentir a sus fans que los estuvieron apoyando dentro del reality, razón por la que compartirán escenario en algunas presentaciones de la gira que encabeza la líder de 'Las Perdidas'.

Desde hace algunas semanas, la rubia anunció con bombo y platillo su gira 'Resulta y Resalta', misma con la que recorrerá varios estados del país de septiembre a octubre, pero con la intención de hacerlo más grande decidió incluir invitados especiales que la estuvieron acompañando en el 'Team Infierno', tal es el caso del peruano.

No obstante, había muchas dudas acerca de lo que haría en su espectáculo y hace unas horas la llamada 'Abeja Reina' reveló un poco de lo que podrán disfrutar en su show, donde indicó estará cantando algunos de sus temas, pues para quienes no lo sabían tiene varias canciones entre las que destacan Güera y Hey perra, las cuales acumulan miles de reproducciones en plataformas digitales.

Fue en un live que realizó junto con Apio Quijano, donde Wendy Guevara soltó algunos detalles de su espectáculo y platicó lo que estará haciendo el peruano, pues a diferencia de ella él no canta: "Nico creo que hace fotos nada más y brinda con la gente, les da shots y creo que dice a cada rato por micrófono: '¿qué come mañosa?' (risas)", comentó.

La influencer destacó que ella también hacia eso en sus inicios, por lo que considera que es una buena oportunidad para que su amigo conecte con la gente, así que espera que les vaya muy bien en sus presentaciones, aunque también en algunas ocasiones será Emilio Osorio el que la acompañe, razón por la que se tienen grandes expectativas de su gira.

¿Cuándo inicia la gira 'Resulta y Resalta'?

La ganadora de La Casa de los Famosos México tendrá 34 fechas y arrancará el próximo 10 de septiembre en Zacatecas, mientras que el 14 de setiembre llegará por primera vez al Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde ya revelaron el costo de los boletos, aunque en los demás recintos se desconoce si varían las tarifas.

Estos son los precios del boleto en el Teatro Metropólitan:

Sección E3: 420 pesos

Sección E2: 420 pesos

Sección D3: 720 pesos

Sección C2: Mil 80 pesos

Sección B2: Mil 440 pesos

Sección A2: Mil 800 pesos

