Texas, Estados Unidos.- Meses antes de que dieran inicio los conciertos de RBD, los millones de fanáticos de la banda se estremecieron cuando trascendió la noticia de que Anahí sufrió un accidente mientras se estaba probando el auricular de sus apuntador en el oído, lo que detonó un doloroso desgarre en los tímpanos de la celebridad. Esto provocó que sus seguidores llegaran a pensar que la famosa no se presentaría en la gira.

Si bien, Anahí ha sido completamente honesta con respecto a lo dolorosa que ha sido su recuperación, también ha destacado lo comprometida que está para recuperarse y sanar lo antes posible. Lamentablemente, justo el pasado viernes, 25 de agosto, día en el que comenzó la gira de la agrupación, la también actriz de Clase 406 y Mi primer amor... a mil x hora, Manuel Velasco, reveló que la recuperación de la histrionista demoraría hasta tres meses más.

Pese a todo, Anahí se ha ganado la admiración de sus fanáticos al presentarse a los conciertos y dar lo mejor, dejando a todos impactados por los tremendos outfits que utiliza en cada uno de los shows, pero lo que realmente nadie sabía es que la exactriz de Chiquilladas ha tenido severos problemas tras bambalinas, hecho que reveló la cantante a través de un video en redes sociales, en el que la celebridad aprovechó para abordar todas las peripecias por las que había pasado.

Según declaraciones de Anahí, ha sufrido mucho en los conciertos que ha presentado, puesto el oído no le para de doler y aunque ha tratado de disimularlo, la realidad es que, en más de una ocasión ha sido captada sujetándose el lado que tiene lastimado. De acuerdo con sus afirmaciones, normalmente no puede escuchar nada cuando se pone el auricular, aunque sí es capaz de escuchar los gritos de sus fans.

Por otro lado Anahí mencionó algo alarmante y es que resulta ser que en uno de sus conciertos (no mencionó cuál) su oído comenzó a sangrarle. Es debido a esto que la cantante ha tenido que recurrir a utilizar audífonos, los cuales le ayudan a saber si está cantando bien o no, ya que, sin el apuntador no puede escucharse a sí misma e ignora sí está afinando bien cada una de las notas que salen de su boca o no.

"Ay no oigo nada; ayer lo sufrí mucho, ¿se notó mucho verdad? Que estaba agarrándome, pero, es que mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez. Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios no oigo la música, entonces no me puedo afinar, y según yo no sé si estoy cantando bien o no."