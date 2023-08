Raquel Bigorra ganó más de 120 mil pesos semanales en 'LCDLFM' y no regresa a los realitys

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se convirtió en el programa más exitoso de Televisa en lo que va del 2023, gracias al contenido que dieron sus participantes y mucho se especuló acerca del pago que recibieron por aceptar el encierro y desprenderse de su privacidad ante decenas de cámaras, por lo que en redes sociales circuló una lista con los presuntos sueldos de cada personaje.

En el caso de Raquel Bigorra se dijo que cobró 120 mil pesos semanales, información que la cubana desmintió en el programa De Primera Mano y destacó que fue mucho más que eso, pero aun así no le quedaron ganas de volver a probar suerte en uno de esos formatos, pues asegura que no hay dinero que pague todo lo que vivieron, así como lo que tienen que enfrentar al salir.

"Es más que eso", dijo Bigorra, quien explicó a los reporteros que todos los famosos saben que los realitys es lo mejor pagado en la televisión, razón por la que muchos se dedican únicamente a buscar este tipo de proyectos, aunque reconoce que es de lo más complicado por la exposición, los pleitos y las críticas que reciben, razón por la que prefiere seguir como conductora.

Aunque, la también cantante no confirmó cuánto fue lo que cobró se sabe que por las cuatro semanas en las que estuvo en competencia se llevó alrededor de medio millón de pesos, más lo que le dieron por participar en las galas, así que no le fue nada mal con sus ganancias, pero no cree que haya valido lo suficientemente la pena.

Fue cuando salió del proyecto cuando Raquel Bigorra pudo apreciar varias situaciones que el dinero no podría comprar: "A pesar de que está muy bien pagado, cuando yo salí medio lampareada le dije a mi marido 'la verdad, no hay dinero que pague esto' emocionalmente es muy fuerte lo que vivimos", aseguró.

Recordemos que en su estancia tuvo varios encontronazos con Bárbara Torres, quien incluso llegó a involucrar a su hija, además de que afuera hubo mucho hate hacia los miembros del 'Team Cielo' al que pertenecía, así que al hacer un balance cree que no valdría la pena aceptar otro reto de esa magnitud, dado que su estabilidad mental vale más.

A lo mejor en las listas a uno se le hace mucho dinero, pero después cuando ves lo que batallas y dejar a tu familia lejos, considero que corres muchísimo riesgo".

Tal como sucedió con todos los concursantes, Raquel Bigorra quedó expuesta a críticas y burlas, razón por la que confiesa no ha querido ver lo que publican de ella en redes sociales, pues sabe que los memes y videos sobre ella podrían afectarle, así que prefiere esperar a que pase la fiebre de La Casa de los Famosos México y seguir con su carrera, pero alejada de los reaity shows.

