Ricardo Peralta le responde a René Franco y a quienes lo criticaron por sus rodillas

Ciudad de México.- La fiebre por RBD se encuentra por todo lo alto, por lo que no es de extrañarse que varios influencers no escatimen en producción para demostrar su amor por la agrupación nacida del drama adolescente del 2006, Rebelde. Entre ellos se puede mencionar a Ricardo Peralta, quien el pasado fin de semana presumió una fotografía en la que lucía orgulloso el uniforme de la Élite Way School.

En la imagen en cuestión se podía apreciar al ganador de la anterior edición de MasterChef Celebrty, portar la falda, la blusa escolar tipo top y la corbata roja que distinguía a los alumnos de la telenovela. Asimismo, llevaba puestas unas botas blancas que le llegaban hasta las rodillas, accesorio que regularmente utilizaban Anahí, Dulce María y Maite Perroni. Si bien, en la imagen se puede ver al influencer sumamente feliz, la realidad es que la gente de Internet encontró un pequeño detalle que podían criticar.

Como ya es bien sabido por muchos, una gran cantidad de personas criticó abiertamente a 'La loba Peralta' porque sus rodillas lucían un poco más oscuras de lo habitual, por lo que varios comenzaron a dejar mensajes en los que afirmaban que esta parte del cuerpo del famoso estaba "negro" o "manchado". Derivado de esto, Ricardo reaccionó lanzando un tuit en el que tildaba de racistas a quienes lo juzgaran por el tono de su piel.

En la foto de RBD les molestaron mis rodillas ¿"negras"? Amigas, soy morena, y tengo pelos, cuando se hace sombra pues claro que se ve negro, pero bebés, ¡qué horror! Qué horror su racismo, o sea todas las personas morenas claramente tenemos las rodillas más oscuras y, si a usted le gusta decirles, "negras"... w... creí que estábamos ya muy adelante para eso."

Aunque las cosas pudieron haber quedado ahí, la realidad es que el polémico panelista de La Casa de los Famosos México, René Franco, también opinó al respecto de las rodillas de Ricardo, lo que provocó que el influencer respondiera que "no esperaba" ese tipo de comportamiento por parte del conductor de televisión; finalmente le envió algunas "bendiciones" y destacó que se sentaría a platicar con él cuando así lo deseara.

"Oye, René Franco, ya van dos veces que tienes una opinión sobre mí y ni te topo, ¿todo bien? Acabo de ver que fuiste de los comentarios que 'tengo las rodillas manchadas', no lo esperaba de ti, honestamente. Te mando muchas bendiciones y, cuando quieras, nos sentamos a platicar."

Como ya es bien sabido, René Franco no suele quedarse callado en cuanto a peleas de X (red social anteriormente conocida como Twitter) se trata, por lo que no tardó en darle replica a las declaraciones de Ricardo Peralta, argumentando que él no criticó sus rodillas, sino que se enfocó en su 'outfit' y en él como "modelo", también dejó abierta alguna reunión con él para que pudieran exponer sus diversos puntos de vista.

"Todo bien, Ricardo. Gracias. "¿Toparme?" No es personal, eres famoso y la foto es viral. No le busques tres pies al gato. La opinión no es sobre ti, es sobre tu 'outfit', la foto y tú como modelo. Cuando gustes platicamos, saludos."

Finalmente, la pelea entre ambos famosos se dio por concluida cuando Ricardo le pidió directamente a sus seguidores que se encargaran de buscar a todas las personas que lo criticaron por tener las "rodillas manchadas" y escribieran la palabra "racista", esto con la finalidad de exhibirlos: "Vayan a mi foto y vean los comentarios y, a la persona que haya puesto cosas negativas, usted va a ir a ver que es una persona morena, que es lo peor de todo, pero vaya usted y le pone 'racista' y ya."

Fuentes: Tribuna