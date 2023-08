Se vale llorar: En la venta para fans, se acaban boletos para Paul McCartney en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana pasada Ocesa anunció que el cantante británico Paul McCartney regresaría a México como parte de su gira 'Got Back Tour'. La fecha elegida fue el próximo 14 de noviembre en el Foro Sol de la capital mexicana y los boletos se venderán preventa hasta el día 1 de septiembre; sin encargo, los fans tenían la oportunidad de comprar boletos antes que nadie o eso parecía, pues desafortunadamente las localidades se acabaron a horas de haber abierto la venta.

La empresa encargada de la logística anunció que había un link disponible para tener le registro a esta venta especial. Para entonces no se haba confirmado una fecha para el regreso del exBeatle, por lo que una vez que se supo que sería el recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco el elegido para este evento, dicho vinculo se desactivo y solo los afrontados recibirían información puntual para acceder a la venta de fans, la cual fue este martes 29 de agosto en punto de las 09:00 horas, tiempo del centro.

Para poder acceder a esta venta anticipada, era necesario contar con una contraseña que se daba a través del correo electrónico. Muchos fans tenía la duda sobre la hora exacta ya que en el correo día que se abriría a las 14:00 horas tiempo de Europa Central, lo que para México daba las 09:00 horas. Aquí hubo confusión que de inmediato se volvió tendencia. Pese a que se hizo tal aclaración, para las 10:30 horas el sistema arrojaba la leyenda "boletos no disponibles".

Precios de los boletos

La venta exclusiva para fans se sabe, fue considerada con el fin de permitir a los fanáticos del intérprete de Let it be o Hey Jude tener acceso a los mejores lugares. Las secciones iban de los 13 mil pesos y hasta los 800 con cargos por servicio incluidos y en esta venta anticipada, todas estaban habilitadas, es decir, se podía comprar desde el más caro al más barato y también era con un máximo de ocho localidades por usuario registrado. Hasta ahora, se desconoce si la venta era con este máximo por usuario o por tarjeta de crédito registrada.

A diferencia de otras ventas, la fila virtual era relativamente corta y el avance era rápido, por lo que había que esperar aproximadamente 20 minutos para poder seleccionar los lugares. Pese a ello, de manera inmediata se volvió imposible comprar los accesos y con ello, internautas corrieron a diversas redes sociales para quejarse. Como era de esperar, los memes fueron los que se hicieron virales pues nadie se esperaba que para la venta anticipada para fans hubiera tanta demanda.

Ocesa y Ticketmaster no han mencionado si para la preventa, programada el día 1 de septiembre en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro, habrá accesos disponibles ya que se especula, para esta venta solo unos cuantos se pudieron a la venta con el fin de no dejar a nadie sin la posibilidad de ver al cantante sobre el escenario. Asimismo, no se han confirmado otras fechas pues por ahora, Paul McCartney adelantó que era la primera de otras posibles presentaciones en nuestro país. Mientras tanto, se vale mantener la esperanza de alcanzar al menos un boletito.

