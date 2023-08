Shock en Televisa: Wendy Guevara revela que rechazó fiesta con Marlon Colmenarez por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y muy reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente acaba de dejar en completo shock a todo Televisa, debido a que en una entrevista reveló que rechazó irse de fiesta con el muy polémico y criticado modelo, Marlon Colmenarez, aclarando que había un muy importante motivo detrás de esta inesperada decisión.

Como se sabe, desde hace varios meses que ha sido noticia el hecho de que Guevara y el modelo Marlon están vinculados emocionalmente, dado a que se dice que ella estaría muy enamorada y cacheteando las banquetas por él, incluso al interior de La Casa de los Famosos México en más de una ocasión dijo que era de las personas que más extrañaba y hasta le envío un mensaje con botellas de plástico.

Pero, pese a que la influencer insiste en que solo son amigos, muchos siguen pensando que están en una relación sentimental, aunque no están de acuerdo con ello, pues en vez de percibir el apoyo por parte de sus fans, en su lugar está recibiendo cientos de críticas y malos comentarios por parte de ellos, dado a que afirman que él solamente la está utilizando y que es un "mantenido", que nada más la quiere a ella por su dinero.

Wendy y Marlon. Internet

Ante este hecho, la estrella de la próxima novela del famoso y reconocido productor, Juan Osorio, ha salido en defensa de Marlon en incontable ocasiones, afirmando que ella no va a dejar de hablarle y si por ello pierde seguidores no le importa, resaltando que aunque ama a sus fans y les agradece el apoyo, ella jamás va a alejar a sus amigos por opiniones de los demás que realmente no lo conocen.

Pero, después de demostrar que era tan unidos, ha sobre salido el hecho de que Guevara rechazó salir la noche de este martes 29 de agosto con el famoso modelo a una fiesta mexicana, y aunque esto podría dar de que hablar, Wendy inmediatamente aclaró en una entrevista que se debe a que tiene mucho trabajo últimamente y ahora debe de presentarse a los foros de grabaciones para adelantar un proyecto que tiene entre manos.

Tras esto, tocaron el tema de su presencia en concierto de Yuri, a lo que ella nuevamente dejó en claro que no iba a prestar atención a los malos comentarios y criticas de los internautas, dado a que ella no es quién para juzgar o criticar a la reconocida cantante por palabras que dijo en el pasado o en el presente.

Fuente: Tribuna del Yaqui