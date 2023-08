Tras 30 años en Televisa, Adrián Uribe llega a TV Azteca y da inesperada noticia en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado por más de 30 años al aire dentro de los programas y novelas más exitosas de Televisa, el famoso actor y muy querido comediante, Adrián Uribe, recientemente acaba de llegar a TV Azteca, en donde dio una exclusiva para Venga la Alegría y retomó el tema de su demanda, dando una inesperada noticia a sus reporteros sobre como se encuentra el caso.

Como se sabe, Uribe debutó en la televisión de la mano de la empresa San Ángel en los primeros años de la década de los 90, resaltando principalmente en personajes como 'El Vitor' y participaciones en La Hora Pico, sin embargo, a finales del año 2021 él tomó la decisión de no renovar su contrato con Televisa y por ende perder su exclusividad dentro de esta, afirmando que todo se dio en los mejores términos y seguían manteniendo la amistad con el dueño de esta.

Pero, pese a que él asegura que todo fue cordial, se comenzó a correr el rumor de que habría tenido una fuerte pelea con los altos mandos de la empresa San Ángel, y ahora, a pocos meses de estos dimes y diretes sobre su inesperada salida, Adrián acaba de presentarse en el matutino de la empresa del Ajusco con impactantes declaraciones sobre la demanda que tiene desde el 2016 por parte de un grupo de músicos que alegan despido injustificado y que no le dieron lo correspondiente, que incluso se dijo que perdería su casa.

Por ese motivo, ante las cámaras del matutino producido por Maru Silva este dejó en claro que: "No, para nada me embargaron la casa, hubo una solicitud pero no. Lo único que te puedo decir es que se está arreglando, los abogados están arreglándolo y todo., esperemos salir bien librados. Se está arreglando ahí donde se arreglan todos los asuntos laborales y te digo, yo siempre he sido muy justo. Nunca he sido alguien injusto con la gente que trabaja conmigo y estoy muy tranquilo. No se le dará menos pero tampoco se le dará más".

Ante esto, se rio de los rumores señalando que: "Ya me están haciendo viviendo en un puente, de homeless (persona sin hogar). Ustedes más que nadie sabe que no hay que hacer caso de todo lo que se dice. Lo único que te puedo decir es que mis abogados están arreglando el asunto. Es un tema legal que está desde 2016 con mis exmúsicos, y obviamente yo siempre he sido una persona muy justa, y en tantos años que llevo con tanta gente que ha trabajado conmigo, nunca he tenido problema legal más que hasta ahora".

Finalmente, Uribe declaró que no se deberían de creer todo lo que se lee, porque era muy fácil hablar o pensar, afirmando que: "Luego la gente piensa que uno es millonario y no, uno trabaja, a uno le cuesta mucho trabajo lo que uno tiene. Estamos atendiendo el tema... Eso es lo único malo (de algunos medios) que irresponsablemente de repente, porque ni siquiera hay una investigación, un sustento realmente, y avientan unas cantidades y yo digo: 'Ojalá valiera eso mi casa'".

Fuente: Tribuna del Yaqui