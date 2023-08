Tras abofetear a su madre en TV, Lucerito Mijares estremece con mensaje para su mamá

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos meses se volvió viral la vez en la que Lucerito Mijares y su madre, la famosa cantante, Lucero, acudieron al programa Me Caigo de Risa, donde debían participar en un concurso de cartas, donde quien sacara el mayor número podía abofetear al otro con una tortilla. Inicialmente, la actriz de Por ella soy Eva tomó ventaja y le dio un golpe a su hija, aunque fue bastante ligero.

Las cosas aumentaron su nivel de intensidad cuando llegó el turno de Lucerito, quien fue la segunda en sacar la mayor cantidad de números; y en un giro inesperado de los acontecimientos, la joven agarró vuelo y le metió tremendo bofetadón a su madre, lo que causó una gran impresión no solo de Faisy, sino también de la propia Lucero, quien peló los ojos mientras observaba a su hija y le hacía señas en las que le dejaba en claro que estaba castigada.

Varias semanas después, Lucerito respondió una entrevista en la que reveló que si bien, esta situación sí causó molestias en su madre, de la manera más paciente y amorosa le pidió que no volviera a golpearla. Por su parte, Manuel Mijares hizo lo propio y le llamó la atención a su hija, aunque de esta segunda charla la prensa no tuvo demasiados detalles y únicamente se supo que tuvieron una platica seria sobre lo ocurrido.

Luego de algunas semanas, Lucerito Mijares consiguió estremecer a sus pocos más de 511 mil seguidores en Instagram, tras publicar un video de Lucero, quien está soplando una goma de mascar (o chicle) el cual no tarda en convertirse en una bomba gigante, por lo que Lucerito se muestra abiertamente impresionada. Asimismo, la joven adjuntó un conmovedor mensaje hacía su madre, pero... ¿cuál es la razón?

Resulta ser que este jueves, 29 de agosto, Lucero se encuentra celebrando su cumpleaños número 54, por lo que Lucerito no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un conmovedor mensaje a su madre, en el que le agradecía por todo el amor con el que la ha llenado no solo a ella, sino también a su hermano. Asimismo, la joven hizo especial hincapié en que pedirle disculpas, no por la bofetada, sino por compartir un video de su vida cotidiana.

"Feliz cumple a la mayor sopladora de chicle!! Mi mamita que honor ser tu hija y tendría que escribir todo un libro para agradecerte todo lo que nos has dado! Te deseamos días llenos de salud, éxito y puras cosas bonitas! @luceromexico disculpe usted por el video pero me pareció increíble! Te amo mami."

Créditos: Instagram @luceritomijaresoficial

Lucero comenzó su carera cuando en el año 1979, cuando apenas tenía 10 años. En aquel entonces, la famosa era conocida como Lucerito. Inicialmente, ingresó participando en programas como Alegrías de mediodía y Chilladas. Más tarde se convirtió en la conductora de varios concursos de canto infantiles como Juguemos a cantar o América ésta es tu canción. Con el pasar de los años comenzó a aparecer en diversas telenovelas y películas, las cuales cimentaron su carrera como actriz.

Fuentes: Tribuna