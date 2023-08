Tras ataque de Galilea Montijo, Paty Manterola defiende a Luis Miguel y aprueba su romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del contundente ataque de la famosa actriz y reconocida presentadora de TV, Galilea Montijo, hacía el famoso y polémico cantante, Luis Miguel, recientemente la expareja de este y muy querida actriz y cantante, Paty Manterola, dejó a más de uno sorprendido al salir en su defensa y aprobar su romance actual con la que es su comadre y fue esposa de uno de sus mejores amigos.

Las famosas Yuri, Ninel Conde, Manterola platicaron sobre distintas anécdotas de su carrera dentro de un reality, momento que la intérprete de El Espejo aprovechó para confesarle a la exintegrante de Garibaldi que entre ella y Paulina Rubio le arruinaron su

'romance' con Luis Miguel. Luego de que Yuri contó que en la entrega de los Premios Eres 'El Sol de México' mostró interés por Manterola; por lo que decidió ponerse de acuerdo con Rubio para alejarlos en cuanto la actriz y cantante se fuera al baño.

Ahora, después de esta polémica, es la Paty quien decidió responderle de manera contundente a la veracruzana, expresando que: "Me agarró de bajada él, la verdad es que no me lo esperaba, y nada, yo ustedes me vieron (…) yo no estoy para pelearme por un hombre, estoy para que se peleen por mí ¿no?, entonces pues nada, no pasa nada", sin embargo, esta anécdota provocó que Paty admitiera el romance que sostuvo con Luismi durante esa época.

Luis Miguel. Internet

De igual forma, esto dio pie a que hablaran de su vida amorosa actual, por lo que Manterola alabó que en este momento su expareja esté junto a la diseñadora española, Paloma Cuevas, señalando que: "Micky y yo tuvimos una relación muy bonita de muchos años, y ahora me encanta verlo triunfando, me encanta verlo con una pareja que aparte conozco, yo estuve un día en la finca con Paloma, con Xavi, mi expareja, y la verdad es que se me hace una mujer maravillosa y me da muchísimo gusto que él esté triunfando que esté feliz, que esté muy bien, a mí me da muchísimo gusto".

De esta manera, la presentadora de Amor Al Instante dejó en claro que pese a ya no tener contacto con 'El Sol de México', le desea lo mejor por el tiempo que compartieron juntos, a pesar de que esto le provocó ser la envidia de otras artistas, refiriéndose entre bromas a que el cantante siempre fue de los más codiciados dentro del mundo del espectáculo, logrando conquistar muchos corazones a lo largo de su juventud.

Cabe mencionar que esto viene después de que en vivo del programa Hoy, Montijo se mostrara completamente en contra de que el intérprete de La Incondicional haya conquistado a Cuevas, debido a que afirmó que a su punto de vista existen códigos que no deben de romperse y uno de ellos es no involucrarse sentimentalmente con la comadre o con la expareja de un gran amigo, como lo era el ex de Paloma.

Galilea desaprueba romance de Luis Miguel con Paloma. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui